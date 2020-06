Casa de shows em Campo Grande anuncia reabertura e divide opinião nas redes sociais

A Valley Pub Campo Grande - (Foto: Divulgação/Thiago Costa)

Enquanto muitas casas de shows em MS estão fechadas devido ao coronavírus, a Valley Pub Campo Grande, anunciou por meio das redes sociais no último fim de semana a sua reabertura para a próxima quarta-feira (10). A informação de retorno às atividades dividiu a opinão dos internautas, pois enquanto alguns aprovaram a ideia, outros reprovaram a iniciativa.

“Glória, veio para nos salvar!”, diz uma internauta. Outra responde: “Ou para vos matar”, rebateu.

A decisão de abrir está de acordo com série de medidas municipais que flexibilizaram restrições do comércio. “Com imenso prazer que comunicamos aos nosso clientes e amigos que o Grupo Valley volta às atividades a partir do dia 10/06. Agora com um novo formato de bar, das 17h às 23h30 e somente com 30% da capacidade da casa e seguindo o protocolo de biossegurança estabelecido pela Prefeitura de Campo Grande”, diz o anúncio.

Para prevenir, a casa de shows vai implantar: mesas com 2 metros de distância, curso de biossegurança para equipe, funcionários com EPI, 30 dispensers de álcool em gel distribuídos nos ambientes, 1,5 m de distanciamento na fila de entradas e saídas, 1,5 m de distanciamento na fila de banheiros, bar com acesso restrito aos funcionários, palco com uma dupla sendo voz e violão e controle de temperatura.

“Que Deus abençoe grandemente vocês. Vão precisar”, diz um usuário. “Admiro a coragem, por que noção não tem”, disse outra.

Casos – Em MS, os casos de coronavírus aumentam a cada 24 horas. O Estado tem atualmente, 2.253 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico divulgado.

São 22 mortes. A última foi uma mulher de Itaporã, 63, com histórico de vínculo de caso suspeito. Ela tinha diabetes e cardiopatia crônica. E morreu ontem (7). São 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 de morador de Vicentina (ocorrido no Estado de São Paulo), 2 de Dourados, incluindo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia e, agora, 1 em Itaporã.