Capital do Estado está com 72% de seus leitos ocupados

Em Campo Grande, 72% de seus leitos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados. Com 24% ocupados de casos confirmados do novo coronavírus, 5% são suspeitos e 43% são por pessoas que não apresentam casos de Covid.

O número de casos confirmados da doença no Estado chega a 12.969. Foram registrados sete óbitos, passando para 153 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 68.481 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Ainda a melhor medida para contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotar como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar de pessoas com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias.