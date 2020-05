Campo Grande registra recorde com 20 novos casos de coronavírus em 24 horas

Outra preocupação vem é em torno das pessoas que não estão ficando em casa nesse período - Foto: Marcos de Paula

O índice de vítimas com coronavírus disparou em Campo Grande nas últimas 24 horas. No boletim epidemiológico divulgado hoje (21), a Capital teve 20 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Anteriormente o máximo eram 7 confirmados em 24 horas.

No geral, MS registrou disparou de 693 para 746 casos. Dos casos confirmados, 434 estão em isolamento domiciliar, 267 estão sem sintomas e já estão recuperados. 31 estão internados, sendo 15 em hospitais públicos e 16 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Foram registrados 17 mortes. O último óbito foi registrado na madrugada de ontem (20). A paciente é uma idosa, de 83 anos e a morte foi registrada nesta madrugada, às 1h40.

A mulher estava internada no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória desde o dia 6 de maio para tratamento da Covid-19 na Unimed Campo Grande.

Outra preocupação vem é em torno das pessoas que não estão ficando em casa neste período. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) nesta manhã (21), Santa Rita do Parido registrou o melhor índice com 51,5% da população respeitando as medidas de isolamento do social. A cidade que registrou o apresentou o pior índice de MS, foi Laguna Caarapã com 23,9%. Os números são bem abaixo do indicado pela SES, que é de pelo menos 70%.