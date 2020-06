Campo Grande está entre as 6 capitais com desempenho ótimo, diz Ranking da Transparência

A meta é fazer com que a Capital atinja os 100 pontos e passe a ocupar as primeiras posições no ranking - (Foto: Diogo Gonçalves)

A transparência na utilização dos recursos emergênciais para enfrentamento da pandemia de coronavirus fez com que Campo Grande subisse do 12° para 6° lugar no Ranking de Transparência no Combate à Covid-19. Com isso, a Capital sul-mato-grossense passa do título de “bom” a “ótimo”.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (29) no site da Transparência Internacional Brasil. No levantamento do mês anterior, Campo Grande obteve 46,81 pontos, 38 a menos do que os 84,81 registrados agora.

Mesmo com o crescimento no ranking, o município de Campo Grande avalia que a pontuação deveria ser maior, ultrapassando os 90 pontos. Por esse motivo, a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência vai pedir a reanálise dos dados, tendo em vista que itens da métrica de avaliação atendidos pelo município para garantia da transparência não foram considerados.

A meta é fazer com que a Capital atinja os 100 pontos e passe a ocupar as primeiras posições no ranking.

A pesquisa avalia a transparência das contratações emergenciais realizadas em resposta à Covid-19 e identifica as melhores práticas.

No total, 53 entes da federação foram avaliados, sendo 26 governos estaduais, o Distrito Federal e 26 governos municipais das capitais. O levantamento buscou informações sobre contratações emergenciais nos portais dedicados a transparência e também levou em consideração a utilização das redes sociais.

Para a realização do levantamento, o portal considerou as experiências vividas por Portugal, Ucrânia, Colômbia, Paraguai e da União Européia.