Campo Grande enfrenta intença taxa de ocupação dos leitos da UTI; medidas preventivas foram tomadas

Ocupação dos leitos de UTI está perto do limite em Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação/Governo do MS)

Com o aumento dos números de casos em um mês para 305%, Mato Grosso do Sul vem sofrendo com a aproximação do limite de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em Campo Grande, a taxa de ocupação atingiu 93% nesta quinta-feira (16). Restam apenas duas vagas no hospital que é referência no tratamento ao novo coronavírus. O Estado está entre os que mais registram o avanço da doença.

Medidas de prevenção

Diante de tal situação, a prefeitura da Capital estabeleceu novo decreto com medidas restritivas para conter a proliferação, mediante a toque de recolher e redução no horário comercial. Ademais, apenas serviços essenciais poderão continuar em funcionamento.

Profissionais de tais estabelecimentos precisarão apresentar crachá de identificação ou estarem devidamente uniformizados para embarcar em ônibus de transporte coletivo. Ademais, haverá também a circulação de linhas específicas, durante os sábados e domingos,para atender esse público.

