Brasil ultrapassa 1,5 milhão de casos de covid-19

Enterro de vitimas do covid-19,no cemiterio da Vila Formosa na zona leste da capital paulista - (Foto: Werther Santana/Estadão)

O Brasil superou nesta quinta-feira, 2, a marca oficial de 1,5 milhão de pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus. Em apenas quatorze dias foram registrados mais de 500 mil novos casos da doença no País. A covid-19 já chegou a 90,1% dos municípios (5.021) e o porcentual de cidades com mortos é de 45,8%, segundo dados do Ministério da Saúde.

Desde 26 de fevereiro, o Brasil já somou 1.501,353 contaminações. Nas últimas 24 horas foram 47.984 novas infecções e hoje, pelo terceiro dia consecutivo, foram registradas mais de mil mortes por covid-19. Foram 1.277 óbitos registrados de ontem para hoje, elevando o total de vidas perdidas para 61.990 no País, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.

O Brasil é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,7 milhões de infecções confirmadas e 128 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, mais 321 pessoas morreram por covid-19 no Estado de São Paulo nas últimas 24 horas. O total de mortes no Estado foi para 15.351. Ao todo, há 302.179 pessoas infectadas com a covid-19 no Estado. Nas últimas 24 horas, mais 12.244 pessoas receberam diagnóstico de confirmação da doença.

O Rio de Janeiro vem na sequência da lista de Estados mais afetados, com 10.332 óbitos pela doença e mais de 116.823 casos confirmados da doença. O Estado registrou 134 mortes por covid-19 e 1.545 novos casos da doença no período de 24 horas.

Estudo mostra que a cada 100 pessoas infectadas, uma vai a óbito

Os resultados de um estudo do Ministério da Saúde e da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), apresentados nesta quinta-feira, mostra que, de cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus no Brasil, uma vai a óbito, o que representa uma taxa de 1,15% de letalidade.

A pesquisa, que foi dividida em três fases e realizada com 89.397 pessoas de 133 cidades de todas as regiões do país, mostra que 60% dos brasileiros infectados manifestam sintomas, principalmente alteração de olfato e paladar. Apenas 9% dos brasileiros são assintomáticos.

Divulgação de dados

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

Mesmo com o recuo do Ministério da Saúde, que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes, o consórcio dos veículos de imprensa continua com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos.

O órgão informou, no início da noite desta quinta-feira, que o Brasil contabilizou 1.252 óbitos e mais 48.105 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo o Ministério da Saúde, no total são 1.496.858 casos confirmados e 61.884 mortes causadas pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.