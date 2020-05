Brasil passa de 500 mil casos de covid-19 confirmados

Em relação ao número de mortos, o Brasil é o quarto no ranking mundial. - (Foto: Arquivo)

O Brasil superou neste domingo, 31, a marca do meio milhão de casos de covid-19. No total, o País já confirmou 514.849 infecções, um aumento de 16.409 sobre o número divulgado ontem. O Brasil continua sendo o segundo país com mais notificações da doença causada pelo novo coronavírus em 24 horas, atrás somente dos Estados Unidos, que confirmaram 23.553 contaminações e agora têm 1.761.503, segundo dados do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Em relação ao número de mortos, o Brasil é o quarto no ranking mundial. Já contando as novas 480 mortes identificadas nas últimas 24 horas, são 29.314. À frente do Brasil, nesse dado, estão os Estados Unidos (103.700), o Reino Unido (38.489) e a Itália (33.415).

No Estado de São Paulo, onde já foram confirmados 109 mil casos de covid-19 e 7.615 mortes, o índice de isolamento social divulgado pelo governo estadual ficou em 51% ontem, 30. O índice do sábado anterior, 23, foi o mesmo.

O Ministério da Saúde da Argentina informou hoje que mais 11 pessoas morreram no país em decorrência da covid-19. Também foram identificadas mais 637 contaminações. No total, 539 pessoas perderam a vida e 16.851 foram contaminadas pelo coronavírus.

Globalmente, de acordo com compilação de dados feita pela Universidade Johns Hopkins, 6,1 milhões de pessoas já foram contaminadas, das quais 371,1 mil morreram por causa da infecção.