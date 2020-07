Ordem do Dia: estado de calamidade pública em Ivinhema é aprovado pela ALEMS

Mesa Diretora transforma pedido em Projeto de Decreto Legislativo - (Foto: Luciana Nassar)

Três projetos foram aprovados nesta quinta-feira (2), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre eles, o Projeto de Decreto Legislativo 44/2020, de autoria da Mesa Diretora, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Ivinhema, em decorrência dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Em redação final, o Projeto de Lei 259/2019, de autoria dos deputados Marçal Filho (PSDB) e Evander Vendramini (PP), determina a afixação de cartazes em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, informando sobre a gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e da certidão correspondente.

Já em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar 05/2019, de autoria do deputado Lidio Lopes (PATRI), altera a legislação que criou o Presídio Militar Estadual Centro de Ressocialização Fildelcino Rodrigues, no município de Campo Grande. A proposta estende o acolhimento nas dependências do estabelecimento penal aos ex-policiais militares, que já tiveram a condição anterior de militar da ativa, da reserva ou reformado.

Minuto de silêncio

O Brasil ultrapassou a triste marca de 60 mil mortos pelo coronavírus. A pedido do vice-presidente da ALEMS, Eduardo Rocha (MDB), os deputados e servidores da Casa de Leis fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid-19. “Neste momento de muita dor, expressamos nossa solidariedade às famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos”, lamentou Rocha.