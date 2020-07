Bonito Seguro: lista on-line apresenta empresas 100% certificadas

Empresa é uma das certificadas pelo programa Bonito Seguro - (Foto: Divulgação)

Os interessados em conferir as empresas de Bonito que seguem os protocolos de saúde e segurança contra a Covid-19 podem acessar a plataforma do programa Bonito Seguro. O local apresenta uma lista com os negócios que realizaram as consultorias de biossegurança e foram 100% certificados pelo programa, que apoia a retomada segura do turismo no município.



Até o momento, cerca de 600 empresas se inscreveram para a consultoria em Protocolos de Saúde e Segurança Covid-19, que aborda a modificação dos processos de produção, prestação de serviço e atendimento na empresa, diante da pandemia de novo coronavírus.



Entre as vantagens de quem participa da consultoria, estão a reparação da equipe para orientar os clientes; o aumento da credibilidade da empresa junto ao cliente; e o recebimento do certificado digital e selo de empresa certificada, gerando diferencial competitivo ao destacar medidas preventivas adotadas para o funcionamento seguro.



"O turismo é a principal atividade econômica de Bonito, os empresários estão conscientes e comprometidos em realizar os procedimentos necessários para a segurança do destino", disse o gerente da Unidade Regional do Sebrae/MS, Matheus Oliveira.



Bonito Seguro

O programa Bonito Seguro é uma iniciativa do Sistema S – Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS – em parceria com a governança local do turismo para a retomada segura das atividades turísticas no município. A lista completa das empresas que foram 100% certificadas está disponível em: bonitoseguro.ms.sebrae.com.br.