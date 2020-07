Blogueira de MS testa positivo para o coronavírus e diz estar "aliviada" com resultado

A internet não perdoou a reação da blogueira - (Foto: Reprodução)

A publicitária e blogueira sul-mato-grossense Lívia Tosta gravou uma série de stories em seu perfil no Instagram comemorando o fato de ela e a família estarem com Covid-19. A influencer demonstrou estar contente e aliviada por ter sido afetada vírus que até o fechamento dessa matéria matou 167 pessoas no Mato Grosso do Sul e 72 mil no Brasil.

Pelas redes sociais os internautas questionaram a forma como a digital influencer abordou o assunto. "Gente, confirmado, eu estou com covid-19, e marido, provavelmente Teodorinha [filha ainda bebê da youtuber] também. Estamos aqui, era suspeita e agora é oficial (risos) e olha o que chegou aqui em casa, manipuladinho Lunia e vamos começar os coquetéis”.

Como se não bastasse ser pior, Tosta aproveitou o momento para fazer os "recebidos do dia". Ela fez propaganda de produtos farmacêuticos que recebeu em casa para se tratar. "Perdi o olfato, primeiro eu tive uma rinite bem forte, e dor de cabeça. Daí eu fiz o teste, de positivo (mais risos), mas você quer saber que eu tô é aliviada porque em mim pelo menos tá supertranquilo, de boa. Graças a Deus a gente não teve nada sério, mas agora a gente vai ficar livre, graças a Deus”, encerrou.

