Combate à Covid-19: Deputados falam de esperança e da necessidade de cuidados

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) segue atuando em diversas frentes - (Foto: Wagner Guimarães)

Centenas de milhares de mortes no Brasil e o crescimento acelerado de casos e mortes em Mato Grosso do Sul. Esse é o quadro suscitado pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, doença altamente contagiosa, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) segue atuando em diversas frentes. A máxima das ações é salvar vidas, como enfatiza o deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Casa de Leis.

E, para isso, o Parlamento continua os trabalhos, adaptando-os em atenção às medidas de prevenção, descritas no informe ALEMS no Combate ao Coronavírus, que chega à terceira edição. Na atual e nas anteriores, é possível conhecer o que os deputados sul-mato-grossenses têm feito para combater os impactos da pandemia da Covid-19, buscando contribuir para a superação deste momento com prioridade à vida (veja todas as edições do informe clicando aqui).

Neste momento crítico, os parlamentares pedem a todos que mantenham os cuidados necessários para evitar o contágio pelo vírus e que sejam solidários. Também falam da importância de se ter força e esperança para superação deste período difícil e, ainda, das realizações feitas pela Casa de Leis no combate aos impactos provocados pela pandemia. Declarações deles podem ser assistidas no canal da ALEMS no YouTube (acesse aqui), ao longo da programação da TV ALEMS, bem como lidas abaixo:

Antônio Vaz (Republicanos)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está trabalhando no combate ao novo coronavírus. Nós deputados fazemos parte desta luta contra este mal. É importante que todos nós, cidadãos sul-mato-grossenses, de mãos dadas, lutarmos contra esse mal. Não fique com medo ou desesperado, não entre em pânico. Junto nós vamos vencer. Temos que tomar o cuidado devido. Tem aumentado muito o número de óbitos e de infectados também. Então, você, que é do grupo de risco, cuida-se, fique em casa, saia somente se precisar. Não queremos que ninguém venha a perder a vida por causa dessa doença. A prevenção é muito importante. Não fique com medo, isso vai passar.

Barbosinha (DEM)

Diante do efeito devastador que a pandemia da Covid-19 está trazendo à população é extremamente importante propor ações emergenciais específicas, focadas na prevenção da contaminação e que auxiliem as pessoas a superar essa crise, e é isso que temos feito nesta Casa, através do nosso mandato.

O momento é de união do poder público, Legislativo e Executivo, para propor medidas eficientes para que a população sinta de forma mais amena os efeitos desse vírus. Com trabalho, força e fé, vamos vencer essa crise na saúde. Dias melhores virão. É preciso a colaboração de todos nessa hora.

Cabo Almi (PT)

Quero neste momento de dificuldade que estamos vivendo, nessa crise, nessa pandemia, por conta da Covid-19, pedir a cada cidadão sul-mato-grossense que tome os devidos cuidados. Nós sabemos que é impossível você deixar de trabalhar, deixar de ganhar o pão de cada dia, mas algumas atitudes, tomadas por cada um de nós, é possível sim evitar o contágio. Então, evite aglomeração, evite rodinha de tereré, as festas, para eu possamos superar esse momento de dificuldade vivido pelo planeta.

É um apelo que faço para que tenhamos de volta nosso direito de ir e vir, nosso lazer com nossos filhos, todo ambiente social que vivíamos antes dessa pandemia. É um apelo para que tenhamos vida e possamos salvar nossos semelhantes, principalmente nossos idosos, pessoas do grupo de risco. É uma responsabilidade de todos nós.

Capitão Contar (PSL)

Convido você para entrar nesta missão contra o coronavírus. Evite aglomeração, use máscara, álcool em gel e lave as mãos, informe-se pelas redes oficiais e não espalhe fake news. Se você atende pessoas, seja no comércio, serviço ou órgão púbico, adote todas as medidas para proteger a sua equipe e seus clientes. O momento é de unir esforços, zelar pela saúde e pelo futuro de todos.

Coronel David (Sem partido)

Para que juntos possamos passar por essa crise, é fundamental que as pessoas se conscientizem a respeito do vírus, cumpram as regras sociais, respeitem e adotem todas as medidas de higiene recomendadas. É importante frisar que aliar a economia e a saúde é o melhor caminho para todos, com ações equilibradas para assim recuperar a economia e fazer nosso Brasil crescer.

Eduardo Rocha (MDB)

Infelizmente fomos todos pegos de surpresa com o surgimento do coronavírus, desde meados de março, efetivamente. Sendo assim, a Assembleia Legislativa logo discutiu com o Executivo para emendas serem destinadas, em sua maioria, ao combate do vírus, quando foram liberados R$ 20 milhões em emendas parlamentares. Em seguida, a gente vem aprovando os decretos de calamidade pública aos municípios que solicitaram.

Paralelo a tudo isso, a Casa de Leis vem debatendo projetos para auxiliar a população neste momento difícil, além de impor regras para que os trabalhos legislativos não parem. Mas não podemos esquecer que cada um tem que fazer sua parte. Creio que vamos vencer este problema, se Deus quiser, mas quem puder, fique em casa e quem não tiver como, cuide-se e proteja-se.

Evander Vendramini (PP)

A Assembleia Legislativa tem sido atuante nesse período de pandemia. Diversas medidas foram adotadas pela Mesa Diretora para proteger a população, os servidores públicos e os parlamentares, a exemplo da restrição de público, realização de sessões e reuniões remotas, e sanitização das instalações. A atuação dos 24 deputados estaduais tem sido essencial para combater a propagação da doença em Mato Grosso do Sul.

Cuidar da saúde de todos os cidadãos brasileiros é uma tarefa que exige compromisso com os avanços alcançados até aqui, mas, principalmente, coragem para fazer as mudanças necessárias para a oferta de serviços de mais qualidade e no tempo adequado. No mais, sejamos otimistas hoje e sempre! Porque as grandes realizações do nosso século aconteceram quando alguém resolveu vencer o impossível. E vencendo o impossível que nos tornarmos fortes.

Felipe Orro (PSDB)

Desde que as medidas de distanciamento social foram implantadas em Mato Grosso do Sul, apresentei várias proposições visando amenizar os impactos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. São propostas que visam garantir o fornecimento de bens essenciais, como água e luz, e criação de Fundo Emergencial para assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.

Uma das primeiras ações foi solicitar à Sanesul e à Energisa que o fornecimento de água e energia elétrica não fosse suspenso durante a pandemia, em período de 90 dias. Fiz pedido semelhante para garantir os serviços de telefonia e internet, e conquistamos isso. Solicitei a realização de estudos para criação de Fundo Emergencial de Assistência para atender pelo menos 10 mil famílias em situação de risco social que foram impactadas por conta da pandemia do Covid-19.

Além disso, destinei mais de R$ 1 milhão em emendas para a saúde de 13 municípios do Mato Grosso do Sul. Os municípios já enfrentavam grandes dificuldades na área da Saúde. Os gestores temem pelo colapso que a pandemia da Covid-19 possa causar no atendimento à população. Esta ajuda chegou em boa hora para minimizar os efeitos da doença.

Gerson Claro (PP)

A Assembleia Legislativa tem tomado todas as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde, trabalhando com contingente mínimo presencial, realizando a testagem de deputados e servidores, e aprovando projetos estratégicos para Mato Grosso do Sul de forma remota. Isso sem contar com o apoio às prefeituras, a partir do reconhecimento de calamidade pública e de recursos de emendas para a saúde.

O coronavírus é uma doença muito séria. Todos os esforços estão sendo feitos pelo governo do Estado e prefeituras para conter a pandemia, mas todos nós temos de fazer a nossa parte. Então, quem puder, fique em casa! Reforcem a higiene e cuidem uns dos outros. O momento é delicado, mas juntos vamos conseguir. Vai passar.

Herculano Borges (Solidariedade)

Passando aqui para lembrar a todos que estamos no mês de julho e, geralmente, neste período as temperaturas abaixam no nosso estado. Isso faz com que o clima fique propício para a proliferação dos vírus.

Nós estamos neste combate implacável à Covid-19. Nunca é demais lembrar dos cuidados que devemos ter com relação à limpeza das mãos, ao uso de máscaras em locais público, como também o distanciamento social. Tenho percebido muitas pessoas estão se esquecendo disso e se aglomerando, esquecendo-se desses cuidados básicos.

Fica aqui o nosso alerta para que a gente possa passar por esse período nebuloso e, ao final disso tudo, não tenho dúvidas que vamos sair muito mais fortalecidos.

Jamilson Name (Sem partido)

O trabalho em relação ao combate da Covid-19 foi voltado para ampliação do investimento em Saúde. Destinei R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar para diversos municípios investirem diretamente no custeio da Saúde, com a compra de máscaras, luvas, equipamentos de proteção dos profissionais da Saúde, medicamentos e outros dispositivos que permitam a melhoria na qualidade de atendimento à população.

João Henrique (PL)

Este assunto preocupa a todos, mas deveria preocupar de maneira comum e harmônica. Esta é nossa maior preocupação, porque, sem dúvida, temos um único inimigo comum neste momento, que é o coronavírus. E com os enfrentamentos que nós, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Governo do Estado, vamos atravessar unidos. Acredito que nós estamos vencendo, principalmente porque Mato Grosso do Sul apresenta boas taxas e a população precisa tomar cuidado para que nós consigamos manter esses índices.

Nas nossas redes sociais, mostramos todos os cuidados básicos que devemos ter com higiene, uso de álcool em gel, máscara, a maneira de utilizar, de, infelizmente, ter que se distanciar de pessoas, de entes queridos e, principalmente, a paciência que precisamos ter com os idosos, os mais velhos, para explicar uma, duas, três, quatro vezes a mesma coisa cruel, que é o tanto que eles não podem se aproximar de seus entes queridos, seu netos, seus filhos, e que nós, a todo momento, precisamos relembrar aos idosos que esses cuidados são importantes neste momento .

Lidio Lopes (PATRI)

Nós estamos trabalhando na Assembleia em sistema home office nas sessões on-line justamente pela prevenção do avanço da Covid-19. A nossa preocupação é que nós vivemos um período de isolamento no início da pandemia e com isso o Estado não foi atingido de uma maneira tão agressiva no início. Porém nesse momento tenho um grande receio, e eu quero fazer um apelo para você, cidadão sul-mato-grossense: cuide-se, use máscara quando precisar sair, utilize álcool em gel, evite aglomeração. Não deixe o desânimo tomar conta. Acreditem que tudo isso vai passar, mas precisamos estar ainda mais atentos às nossas atitudes. Faça isso por você e por todas as pessoas que você ama.

Lucas de Lima (Solidariedade)

Desde antes da chegada da Covid-19 em nosso estado, eu tenho trabalhado para conseguir recursos via emendas parlamentares para fazer investimentos na área da Saúde em várias cidades de Mato Grosso do Sul, fortalecendo assim o sistema de saúde pública e o combate ao novo coronavírus. Até tudo isso passar, a solidariedade é a nossa arma contra o vírus. Vamos ter esperança e acreditar que tempos melhores virão. Use máscara, higienize suas mãos e, se puder, fique em casa.

Marçal Filho (PSDB)

Neste primeiro semestre, nós tivemos produtividade alta no nosso trabalho como deputado estadual. Eu apresentei inúmeros projetos, principalmente relacionados à pandemia do coronavírus. Por exemplo, a situação de violência contra as mulheres, crianças e idosos. Os casos, infelizmente, aumentaram durante essa quarentena. Mato Grosso do Sul tem números preocupantes em relação à violência contra a mulher, idoso e criança. Esta estatística acabou se potencializando neste período. Então, nós despertamos a sociedade para a importância de denunciar, para tentar coibir ou, pelo menos, minimizar este problema.

Também atuei para que recursos para a área da Saúde fossem levados pelo governo do Estado para minimizar os problemas decorrentes da pandemia do coronavírus. Nós temos uma situação de saúde pública terrível, com muitas pessoas perdendo as suas vidas. Na situação econômica, há muitas pessoas sem renda. No meu trabalho, tanto como comunicador em emissora de rádio em Dourados como também na minha função de deputado estadual, tenho trabalhado nesse sentido. E assim nós vamos continuar. Não sabemos quando isso vai terminar. Então, todos nós temos que nos unir neste momento. A palavra de ordem é solidariedade.

Marcio Fernandes (MDB)

Esse é um período de transformação e adaptação de hábitos, por isso, entendo ser necessária a observação a novas práticas e a promoção de iniciativas que ajudem o cidadão a enfrentar a pandemia. Nesse tempo, apresentei um projeto de lei pedindo que o falecimento de servidores públicos, civil ou militar, por Covid-19 adquirido em serviço, passe a ser reconhecido como acidente de serviço para fins de pagamento de pensão especial.

Também emiti ofícios ao Governo pedindo a isenção de impostos sobre o álcool em gel e à Prefeitura de Campo Grande solicitando a disponibilização gratuita do álcool em gel nas unidades de saúde. Por fim, pedi a reabertura do Parque das Nações Indígenas, pois com o fechamento, as pessoas passaram a praticar exercícios no Parque dos Poderes, onde não é possível manter o devido distanciamento entre eles e também há o risco de acidentes, já que o tráfego não está mais interditado aos finais de semana no local.

Neno Razuk (PTB)

Vivemos tempos difíceis e a Casa de Leis trabalha questões muito importantes, mesmo virtualmente. A alternativa tem prejudicado um pouco o andamento, mas seguimos confiantes de que unidos que venceremos esta luta.

Onevan de Matos (PSDB)

Neste momento difícil em que a pandemia faz vítimas em todo o mundo, priorizei a destinação de emendas parlamentares para ações de Saúde. Conforme as reivindicações que recebi, assegurei recursos para os municípios de Taquarussu, Tacuru, Iguatemi, Sete Quedas, Novo Horizonte do Sul, Selvíria e Dois Irmãos do Buriti. No mais, quero reiterar para, quem puder, fique em casa. Aos demais cidadãos, não deixem de usar máscara e evitar aglomerações.

Paulo Corrêa (PSDB)

Mantemos a fé, a esperança, de que essa união de forças da ciência mundial resultará, em breve, se Deus quiser, numa vacina capaz de devolver à humanidade um senso maior de paz e coragem. Tenho certeza que a desesperança dará lugar à confiança sempre crescente de um mundo melhor. Reforçamos neste momento de crise e dificuldade o compromisso de trabalhar por Mato Grosso do Sul, crendo não apenas na força desse pujante Estado, mas na verdade de que tão certo como a tempestade é a bonança.

Pedro Kemp (PT)

A Assembleia Legislativa tem dado exemplo de responsabilidade e compromisso com a saúde pública com medidas de prevenção e combate ao coronavirus. Primeiro, suspendendo as atividades presenciais e instituindo o home office para os funcionários e fazendo as sessões remotas. Segundo, aprovando projetos que auxiliam os municípios no enfrentamento à pandemia, como os que decretam calamidade pública, dando a possibilidade de ações rápidas e emergenciais para melhor atender a população. Terceiro, numa ação conjunta dos deputados, a destinação de R$ 20 milhões em emendas parlamentares na área da Saúde para os fundos municipais investirem no atendimento aos pacientes com Covid-19. Além disso, vários outros projetos foram aprovados para minimizar os efeitos da crise, como a proibição dos cortes de energia, suspensão de consignados e de pagamentos de juros por atrasos em tributos estaduais durante o período da pandemia.

Agora, como estamos num momento do aumento de casos de Covid aqui no estado, fica meu apelo para que adotemos as medidas de proteção individual e coletiva, evitando aglomerações e saídas de casa desnecessárias, para evitarmos maiores problemas. Façamos nossa parte. Sejam solidários com quem necessita de ajuda. Juntos enfrentaremos as dificuldades e construiremos um novo tempo de esperanças e fraternidade.

Professor Rinaldo (PSDB)

Todas as ações de enfrentamento que a Assembleia Legislativa promoveu, foi sempre com o objetivo de resguardar a saúde da nossa população, sobretudo das pessoas do grupo risco, e também para combater algo tão sério e inédito como o novo coronavírus (Covid-19). Eu

tenho certeza que a população do Mato Grosso do Sul pode contar com o Poder Legislativo que fará o possível para sairmos muito mais fortes dessa pandemia.

Renato Câmara (MDB)

Através do trabalho conjunto e de ações estratégicas, conseguiremos vencer a Covid-19 e avançar nas medidas de proteção à vida e à economia. Como deputado estadual, tenho trabalhado de forma intensa, colocando nosso mandato como um ponto de apoio junto à Secretaria Estado de Saúde e ao Governo do Estado, buscando contribuir para que os nossos municípios e a nossa população possam superar o mais breve possível essa pandemia.

Zé Teixeira (DEM)

Vivemos um dos momentos mais difíceis de nossa história atual, mas acredito que, com fé em Deus e perseverança, vamos superar mais essa grande dificuldade. O tempo também é de muito aprendizado, readequações necessárias na vida de todos e, no que for possível e couber a mim, podem contar com o deputado Zé Teixeira. Juntos somos mais fortes.