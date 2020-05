Barreiras sanitárias abordam 785 mil pessoas na Capital e no interior

(Fotos: Chico Ribeiro)

Medida tomada pelo Governo do Estado e por algumas prefeituras para barrar o avanço da pandemia do novo coronavírus, as barreiras sanitárias em Mato Grosso do Sul abordaram mais de 785 mil pessoas até esta quarta-feira (27.5).

Nas barreiras sanitárias, a temperatura de condutor e passageiros é medida e o veículo é higienizado. No caso de febre, é feito o teste rápido para o novo coronavírus. Todos também recebem orientações.

Além das 17 barreiras do Estado nas divisas e fronteiras, o governo sul-mato-grossense também presta apoio aos municípios. “O governo está presente nos 79 municípios no combate ao coronavírus com PM, Corpo de Bombeiros, Detran, Saúde e Iagro”, contou o secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, que visitou a barreira localizada em frente ao Shopping Bosque dos Ipês.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, que também acompanhou pessoalmente o trabalho, avaliou que a parceria em Campo Grande é um exemplo para outros municípios. “Os números de Mato Grosso do Sul traduzem todo esse esforço do Governo do Estado e em Campo Grande não é diferente. O Município tem sido um grande parceiro do Estado e o Estado do Município. Um exemplo é essa barreira, onde temos servidores do Estado e do Município. É um exemplo a ser replicado com o objetivo de proteger a nossa população”, disse.