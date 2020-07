Baixo número de leitos disponíveis impede volta das aulas presenciais na rede particular em Campo Grande

Os alunos estão fazendo aulas remotas - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na reunião que aconteceu hoje (14), foi definido que as escolas não voltem as aulas por enquanto. Na reunião que aconteceu no Ministério Público Estadual (MPE/MS) com representantes das escolas particulares de Campo Grande, foi decidido por uma nova reunião no dia 13 de agosto. Caso houvesse uma diminuição nos casos, a data pré-fixada de volta às aulas era no dia 27 de julho.

“O critério que estamos levando em consideração é o alto número de casos na Capital e o baixo número de leitos disponíveis. Se na próxima reunião for apresentado uma queda nos números de casos confirmados e com mais leitos diponíveis, as aulas presenciais poderão voltar no dia 23 de agosto. Mas tudo isso vai depender dos números apresentados nessa próxima reunião”, explica a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS (Sinepe-MS), Maria da Gloria Paim ao portal A Crítica.

Em outras ocasiões o prefeito Marcos Trad (PSD) entendeu que o momento de muita prudência, cautela e responsabilidade. “Entendemos a situação das escolas que sofrem nesse momento, mas devemos acima de tudo colocar nossas crianças e adolescentes em primeiro lugar. E com 70% dos leitos ocupados, temos de ter cuidado com as nossas ações. Por esse motivo, também entendo que não é o momento para voltar”, disse o prefeito durante a reunião.