Autoridades e representantes de escolas particulares se reúnem para discutir volta das aulas presenciais

A reunião acontece hoje (14) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS (Sinepe-MS) e a Associação das Instituições Particulares de Ensino de Campo Grande se reúnem com o Ministério Público Estadual (MPE/MS) na tarde de hoje (14) para uma nova reunião onde será definida ou não a volta das aulas presenciais nas escolas particulares de Campo Grande.

O imbróglio em torno da decisão movimentou pais e funcionários no mês passado que se reuniram em frente ao Ministério Publico Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) pedindo o retorno das aulas presenciais. No último dia 24, o MPE/MS realizou uma reunião com os representantes das escolas e a Prefeitura de Campo Grande onde ficou definido que não era o momento do retorno.

Trad entendeu que o momento de muita prudência, cautela e responsabilidade. “Entendemos a situação das escolas que sofrem nesse momento, mas devemos acima de tudo colocar nossas crianças e adolescentes em primeiro lugar. E com quase 70% dos leitos ocupados, temos de ter cuidado com as nossas ações. Por esse motivo, também entendo que não é o momento para voltar”, disse o prefeito durante a reunião.

O professor Lúcio Rodrigues Neto, representante da Associação das Escolas Particulares, pediu que fosse indicada uma data para eventual retorno das aulas presenciais, manifestação também da representante do Sinepe, Professora Maria da Glória, e do representante da OAB/MS Elton Luis Nasser de Mello. Na ocasião ficou pré-fixada a data de 27 de julho para eventual retorno.

Na reunião de hoje as autoridades e representantes das escolas, devem apresentar um programa de biossegurança e demonstrar a viabilidade de volta às salas de aula.