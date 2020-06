Aumento de casos confirmados de coronavírus preocupa e SES amplia testagem no drive thru de Dourados

Para evitar o aumento da propagação, a SES adotou um sistema estratégico de combate ao vírus, iniciado muito antes do primeiro caso. - Fato: Divulgação

Atualmente, Dourados ocupa a primeira posição no ranking de casos confirmados de coronavírus no Estado. Com 378 pessoas com a doença, o município preocupa porque o avanço diário tem sido significativo. Em menos de 24 horas, por exemplo, 39 novos exames na cidade deram positivos.

Diante do atual cenário, a Secretaria de Estado de Saúde decidiu por ampliar, novamente, os testes que estão sendo realizados no drive thru do município, com parceria da prefeitura de Dourados. A partir desta quarta-feira (03.06), a iniciativa estadual fará 90 testes RT – PCR, de biologia molecular e 40 testes rápidos e, agora, atenderá todos os dias, exceto finais de semana.A ampliação se faz necessária, segundo o titular da pasta Geraldo Resende, considerando a alta incidência da região da Grande Dourados. “Dos dez municípios com maior incidência de casos, seis estão nesta macrorregião: Douradina, Vicentina, Fátima do Sul, Itaporã, Dourados e Rio Brilhante”.

Para Resende, melhorar a capacidade de leitos, conscientizar a população em relação aos protocolos sanitários e ao isolamento social e ampliar a testagem são estratégias essenciais e urgentes. “Por isso implantamos o drive thru em Dourados, porque apenas com a ampliação da testagem conseguiremos ter a real dimensão na situação local e assim tomarmos as decisões mais assertivas”.

Do mesmo modo, a infectologista e integrante do COE/MS (Centro de Operações Emergenciais), Mariana Croda, acredita que a ampliação do atendimento no drive thru é uma medida correta a ser tomada diante do cenário atual. “A SES vem atuando na região, mesmo antes do elevado número de casos, principalmente no planejamento da abertura de novos leitos e dos fluxos assistenciais, uma das ações principais na região é a ampliação da testagem, porque dá respaldo aos gestores nas medidas adotadas”.

Atenção aos indígenas

Dados do Distrito Sanitário Especial Indígena de MS (DSEI/MS) revelam que são 77 indígenas com casos positivos de coronavírus. Para evitar o aumento da propagação, a SES adotou um sistema estratégico de combate ao vírus, iniciado muito antes do primeiro caso.

Para Mariana, entre as medidas adotadas pelo Governo de MS, junto ao DSEI/MS, está a instalação da unidade de vigilância virológica dentro dos territórios indígenas. “Conseguimos identificar assim o primeiro caso da aldeia indígena através de uma dessas unidades da SES, o que permitiu desencadear toda uma medida de contingência para o controle do surto. Sem essa rápida identificação no território indígena, a detecção seria tardia e não teria a mesma resolução”.

A SES montou unidades sentinelas para coleta de amostras de swab em pacientes indígenas que apresentassem sintomas de síndrome gripal, realizando exame RT-PCR de painel viral para onze tipos de vírus respiratórios e não apenas para o coronavírus.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, desde o início da propagação do vírus em Dourados tem alertado para a situação e elencado as medidas necessárias. Resende ressalta: “É preciso um olhar especial para a comunidade indígena, não apenas de Dourados, mas também em todo o Estado”.

Em complemento ao plano estratégico para o combate à pandemia, a SES e diversas instituições públicas e privadas elaboraram dentro de uma estrutura no Cursilho, organização pertencente a Diocese de Dourados, um local apropriado para receber casos positivos, sem gravidade.

Dourados

O drive thru em Dourados funciona no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Presidente Vargas, 1167, Vila Progresso, todos os dias, menos nos finais de semana, das 14h às 16h30min. O telefone para agendamento do drive thru é o 67 3311-6263.