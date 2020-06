Aulas remotas da Rede Estadual vira objeto de estudo da Universidade de Yale (EUA)

As aulas estão sendo on-line - (Foto: Chico Ribeiro)

O trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), desde o início da adoção das aulas remotas, no último mês de março, se tornou objeto de estudo de uma das maiores instituições de ensino superior dos Estados Unidos: a Universidade de Yale, localizada no estado de Connecticut. O primeiro contato, em reunião por videoconferência, ocorreu nesta sexta-feira (19.06).

Durante pouco mais de uma hora de conversa com o pesquisador da Universidade, Alberto Munoz Rajar, o superintendente de Informação e Tecnologia da SED, Paulo Cezar Rodrigues, e a gestora de Ensino Fundamental da SED, Maria Claudia Soares, falaram sobre a organização feita pela SED e como foi realizado a acompanhamento dos estudantes durante os primeiros meses de aulas remotas, entre outros assuntos.



Perguntado sobre a divisão dos trabalhos em meio às novas demandas enfrentadas no estado, Paulo destacou a organização estabelecida pela SED. “Aqui, criamos dois grandes grupos de trabalho. Um deles ficou voltado para o atendimento pedagógico e outro para o tecnológico. Com isso, buscamos otimizar nosso atendimento e ampliar o raio de alcance das novas ferramentas que passamos a utilizar”, explicou.

Outra questão tratada com atenção pelo pesquisador da Universidade foi o atendimento aos estudantes, uma vez que – segundo ele – um dos maiores desafios seria o alcance daqueles que estão localizados em regiões mais afastadas. “Observamos que o atendimento é um grande desafio, uma vez que nem todos os estudantes contam com o acesso remoto e dependem dos materiais em outros formatos”, disse Alberto.

Equipe da SED respondeu questionamentos sobre as ações de MS

Questionado sobre esse assunto, o gestor da Sitec salientou os resultados obtidos pela SED, em levantamento realizado ainda no mês de abril, e detalhou quais ferramentas a pasta utiliza. “Em MS conseguimos alcançar os estudantes com o envio dos materiais por meio do Google Classroom e, para aqueles sem conectividade, com o envio das atividades impressas. Em maio iniciamos o trabalho com a transmissão das aulas pela TV Aberta, via sinal digital, e agora vamos incorporar os aplicativos Microsoft 365 ao rol de ferramentas à disposição de professores e alunos”, salientou Paulo.

Sobre a Universidade

A Universidade Yale é uma instituição de ensino superior privada norte-americana, situada em New Haven, no Estado de Connecticut, e é a terceira mais antiga instituição de ensino superior do País.

Entre as personalidades que já passaram pela instituição estão nomes como William Howard Taft, Gerald Ford, George H. W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush.