Ato da Mesa Diretora da ALEMS prorroga medidas temporárias de prevenção à Covid-19

Suspensão se estenderá até o dia 30 de junho conforme medida publicada nesta sexta-feira - Foto: Alems

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) prorrogou, até o dia 30 de junho, a suspensão de atendimento ao público e da realização de quaisquer eventos coletivos nas dependências da Casa de Leis. O Ato 15/2020, publicado em edição extra do Diário Oficial do Legislativo nesta sexta-feira (22), visa prevenir o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) e preservar a saúde de deputados estaduais, servidores, terceirizados e cidadãos visitantes do Parlamento sul-mato-grossense.

O documento altera a redação do Ato 10/2020 que prorrogava a suspensão até o dia 25 de maio, próxima segunda-feira. Também foi suspenso para o dia 30 de junho o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa. As atividades parlamentares continuam a ser realizadas de maneira remota, com auxílio de ferramentas tecnológicas.

Os cidadãos podem acompanhar o trabalho do Legislativo Estadual por meio dos canais de comunicação da Casa de Leis: Site institucional, TV ALEMS, Rádio ALEMS, Youtube, Instagran, Twitter, Facebook, Newsletter, WhatsApp e Flickr. Acompanhe aqui as medidas adotadas pela Assembleia Legislativa na prevenção e combate à pandemia.