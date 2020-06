Atividades religiosas são suspensas e uso de máscaras torna-se obrigatório em Dourados

O decreto também proíbe aglomeração de pessoas em qualquer recinto, inclusive em suas residências - Foto: Reprodução/Dourados News

Com o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Dourados publicou hoje (15) um decreto com novas medidas restritivas no município. A partir de quinta-feira (18), o uso de máscara será obrigatório e as atividades religiosas estão suspensas.

Segundo a publicação, as igrejas, templos religiosos ou espaços destinados à celebração de cultos religiosos, ficarão fechados pelo período de 15 dias.

As academias ficam limitadas obrigatoriamente a lotação de 30% capacidade do recinto e os hotéis deverão funcionar com até 50% da sua capacidade de público.

Ainda conforme o decreto, fica obrigatório o uso de máscaras nos passeios e espaços públicos e em todos os estabelecimentos comerciais, sob pena de infração.

O decreto também proíbe aglomeração de pessoas em qualquer recinto, inclusive em suas residências.

A Guarda Municipal passa a dividir tarefa com fiscais de Postura e fica autorizada a fechar os estabelecimentos que desobedecerem aos decretos e deverão encaminhar o auto de infração para a Secretaria de Planejamento para suspensão dos alvarás.