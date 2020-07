Aquidauna recebe 24 mil luvas cirúrgicas doadas pelo programa “Fazer o Bem Faz Bem”

“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade” - ( Foto: Divulgação/ Assessoria de Comunicação JBS)

A cidade de Aquidauna no interior do MS, recebeu sábado (4), a entrega de 24 mil luvas cirúrgicas, 1,2 mil litros de desinfetante hospitalar e 2 mil sacos de lixo doados pela JBS à Prefeitura Municipal da cidade. Essa é mais uma doação da empresa à cidade dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”. No dia 16 de junho, o município também recebeu mais de 53 mil EPIs (máscaras cirúrgicas e N95, luvas de procedimentos, aventais, viseiras faciais, toucas e propés), além de 7,6 mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool líquido e em gel, água sanitária e sabonete líquido).

Aquidauana é uma das mais de 200 cidades que serão beneficiadas pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 cidades sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.

“A empresa estruturou um programa dedicado a apoiar o país no enfrentamento a essa pandemia. Essa nova doação que chega à cidade vem em um momento oportuno e ajudará o sistema de saúde da região”, diz Fidelcino Lima da Rocha, gerente de Recursos Humanos da unidade da JBS em Anastácio (MS), município próximo a Aquidauana.

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa - saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.