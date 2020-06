Aquidauana tem o primeiro caso confirmado de coronavírus; dois estão em análise

Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - (Foto: Reprodução)

Após alguns casos contestados em Aquidauana, o município confirmou o primeiro casos de coronavírus na cidade nesta sexta-feira (12). O paciente, 59, passou por Campo Grande recentemente.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do Município, o paciente é portador de doenças crônicas. Ele fez exame na terça-feira (9) em um laboratório particular e o resultado saiu hoje. Ele é assintomático e está cumprindo protocolo de isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde de Aquidauana já está com o levantamento de dados de todos os familiares e fará a coleta de amostra para teste de Covid e enviar ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).

A cidade ainda está com dois casos suspeitos de coronavírus: um homem de 32 anos e uma mulher de 52 anos. As amostras estão em análise no Lacen.

A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana informa que todos os cuidados e protocolos necessários para com o cidadão e seus familiares estão sendo adotados com prudência e discrição.