Aquidauana registra 21 casos suspeitos de coronavírus

Igreja Matriz do município - (Foto: Reprodução)

Após contestar diversas vezes a Scretaria de Estado de Saúde (SES) o município de Aquidauana, a 141 km de Campo Grande, atingiu o pico de casos suspeitos do coronavírus: 21 casos suspeitos que aguardam o resultado do exame. Segundo informações divulgadas no boletim epidemiológico desta terça-feira (16), as amostras foram enviadas ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública).

Devido à grande demanda de exames de todos os municípios no Lacen, as análises e resultados estão levando mais tempo para serem liberados aos municípios.

A Vigilância Epidemiológica Municipal informou que ao fazer as notificações de cidadãos com sintomas de Covid, já agenda a coleta de amostra e orienta que cumpram isolamento domiciliar, como protocolo essencial para essa situação de pandemia do Covid-19.

O homem, 59 anos, que é positivo de Covid-19, permanece em isolamento domiciliar, assintomático e monitorado pela Vigilância Epidemiológica de Aquidauana.