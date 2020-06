Aquidauana contesta caso positivo de coronavírus da SES no município

Na manhã de hoje (8), o boletim epidemiológico do coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou que Aquidauana registrou o primeiro caso do vírus no município.

Porém, após a divulgação, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou por meio das redes sociais que a Vigilância Epidemiológica do município já fez a contestação da informação à SES, “pois trata-se de um paciente que o cartão SUS foi emitido em Aquidauana, mas que atualmente reside em Três Lagoas” e que há mais de seis meses não vai para a cidade.

“Os dados são consolidados a partir da alimentação dos mesmos em dois bancos de dados, o E-SUS VE e Sivep-Gripe. Quem alimenta e notifica são os municípios e a SES é responsável por gerenciar e consolidar os dados, a fazer o cleaning”, disse a secretária adjunta da SES, Crhistine Maymone, afirmou que equívocos no boletim são comuns, pois os usuários do SUS não costumam atualizar os endereços de residência no cadastro único.

Aquidauana tem apenas um caso suspeito e aguarda o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), analisar e liberar o resultado.