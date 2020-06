Após servidora testar positivo, vinte profissionais da DEAM fazem teste do coronavírus

O teste rápido foi realizado no quartel do Corpo de Bombeiros - (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (18), vinte pessoas, entre policiais civis e demais profissionais que atuam nos cartórios da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), e tiveram contato com uma servidora que testou positivo para covid-19, realizaram testes para identificar a infecção pelo vírus. Todos os resultados deram negativo para coronavírus.

Ao longo da semana, os demais policiais também deverão ser submetidos ao exame.

O teste rápido foi realizado no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado no cruzamento da rua Sete de Setembro, com rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande.

Ontem (17), o atendimento na Especializada foi suspenso para desinfecção do local e somente foi retomado na manhã desta quinta-feira (18).