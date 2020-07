Após denúncias de bancários expostos a covid-19, sindicato age e agências são fechadas em Campo Grande

Presidente do sindicato, Neide Rodrigues - DIVULGAÇÃO

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região denunciam que bancários de uma mesma agência testaram positivo para coronavírus e o banco não está cumprindo compromisso para medidas de proteção aos funcionários.

"O Santander tem descumprido o compromisso em mesa de negociação com o movimento sindical em realizar o rodízio entre os bancários nas agências; em suspender a cobrança de metas; e, também, interromper as visitas da superintendência regional aos locais de trabalho", cita o Sindicato.

“Descumprindo o acordo firmado com as entidades sindicais, o Santander está expondo os seus bancários ao vírus. Sem o rodízio, quando um bancário testa positivo, um número maior de colegas também pode contrair a doença, e é justamente o que tem acontecido aqui em Campo Grande”, conta a presidente do sindicato, Neide Rodrigues.

Segundo Neide, outro agravante detectado é a visita constante da superintendente regional às agências. “Em nome da produtividade e do cumprimento de metas, tivemos o conhecimento de que a superintendente fez visitas em várias agências, mantendo contato com os bancários, expondo-os ao risco de contaminação. Por isso, através do comitê de crise da Contraf e do COE, conseguimos que a mesma confirmasse o resultado do teste para coronavírus, que ela negava informar ao sindicato, e já soubemos que deu positivo”, revela.

Diante da situação, o sindicato conseguiu, também através do comitê, que o Santander cumpra todos os protocolos para esses casos, com o fechamento das agências e testagem dos funcionários. “Os bancários estão aflitos com a disseminação provocada pelas visitas inapropriadas para este momento de pandemia, o que nos levou a solicitar a testagem de todos os funcionários, além de realizar a higienização nas agências que tiveram casos positivos e mantê-las fechadas, conforme protocolo da vigilância sanitária”, diz Neide.

Com esses 8 casos confirmados no Santander, três agências estão fechadas em Campo Grande e dezenas de funcionários em isolamento domiciliar, porque tiveram contato com os casos positivos. Na base do SEEBCG-MS, 20 trabalhadores de instituições financeiras (entre bancários e terceirizados) testaram positivo para coronavírus - os funcionários do Santander representam 40% desses casos.

“Por causa da ganância por lucro, o Santander expôs seus trabalhadores aos contágio. Mas agora, precisará deixar três agências fechadas e dezenas de pessoas em casa, sem falar que não conseguimos dimensionar o contágio, já que muitos clientes também podem ter contraído a doença dentro dessas agências”, conclui Neide Rodrigues.

Denuncie

O sindicato continua monitorando os locais de trabalho e pede que os bancários continuem denunciando as situações de risco para que possa tomar as medidas cabíveis. As denúncias podem ser feitas diretamente para o sindicato no e-mail secgeral@sindicario.com.br ou para algum dirigente sindical.