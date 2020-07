Após confirmação de filho com Covid-19, prefeita de Dourados Délia Razuk testa positivo para o coronavírus

A prefeita Délia Razuk - Foto: Divulgação

Após a confirmação do deputado estadual Neno Razuk (PTB) estar com a Covid-19, a prefeita de Dourados e mãe do deputado, Délia Razuk (PTB) testou positivo para a doença.

Até o momento a assessoria da prefeitura não se manifestou, mas segundo fontes ligadas ao portal A Crítica, a prefeita que é do grupo de risco, está em seu oitavo dia de sintomas e que após sentir os primeiros indícios passou a ficar isolada em seu gabinete sem o contato com outras pessoas. O resultado do exame saiu ontem (15) e desde então ela está trabalhando de casa. Inclusive hoje (16) a prefeita participou de uma reunião remota.

Assessores mais próximos de Razuk já se afastaram e realizaram exames para saber o diagnostico. As informações são que no momento ela está com sintomas bem leves e passa bem.