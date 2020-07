Após aviso de lotação máxima no Hospital Regional, Exército irá controlar entrada de pessoas na portaria

O Exército passará a auxiliar no fluxo de pessoas do Hospital Regional a partir de hoje (08) por conta do alto índice de ocupação da unidade com pacientes de Covid-19 e colapso eminente da lotação. Os militares irão fazer o controle de temperatura na entrada do hospital e passar a realizar descontaminação semanal no ambiente.

“A atividade faz parte da série de operações de cooperação com os diversos órgãos e agências governamentais de Saúde e da Segurança Pública, dentro do contexto da Operação COVID-19, coordenada pelo Ministério da Defesa, e visam permitir que os profissionais de saúde possam estar inteiramente dedicados ao atendimento de pacientes infectados”, diz comunicado.

O Hospital Regional divulgou que está com 98% dos leitos para pacientes de casos graves ocupados e está em atendimentos apenas para infectados. Os demais casos serão transferidos para outros hospitais, como a Santa Casa e o Hospital do Câncer.

“É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto, que ultrapassou o ponto crítico no HRMS, unidade hospitalar de referência para o tratamento do coronavírus e atua no enfrentamento da pandemia, por isso as medidas estratégicas são essenciais. Estamos na fase III do Plano de contingência do Hospital. É um alerta vermelho”, explicou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. A falta de consciência da população, empresários que fazem questão de manter funcionários em ambientes fechados e o descaso no uso de máscara, são os responsáveis pela situação caótica que está se formando em Campo Grande.

“Vamos tomar medidas emergenciais aqui no hospital para conter esse avanço, mas sem que a população se conscientize que somente eles podem parar avanço exponencial do vírus, fica impossível fazer algo. Vai faltar leitos, respiradores, medicamento e infelizmente vidas vão se perder”, enfatiza Rosana Leite de Melo, diretora-presidente do hospital.