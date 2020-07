Após atuação do MPF, Hospital Universitário de Dourados coloca mais leitos de UTI em operação

No total, o HU passa a contar com 19 leitos de UTI, sendo 14 destinados ao atendimento de pacientes diagnosticados com covid-19 - Foto: Reprodução

Após reunião com o Ministério Público Federal (MPF), o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) colocou em operação imediata cinco novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda, se comprometeu a oferecer treinamento a todos os médicos do hospital para que tenham condições mínimas de prestar serviços, de forma temporária e emergencial, na condição de plantonistas de (UTI). Capacitar esses profissionais é imperativo para que novos equipamentos de UTI sejam colocados em funcionamento na unidade hospitalar.

No total, o HU passa a contar com 19 leitos de UTI, sendo 14 destinados ao atendimento de pacientes diagnosticados com covid-19 e cinco destinados ao atendimento de pacientes com outras doenças. Após a realização do treinamento, o hospital poderá envidar esforços para dar início à utilização de novos equipamentos, oriundos da Secretaria Estadual de Saúde e de doação proveniente da empresa JBS. O HU ressalta que, além do treinamento dos profissionais de saúde, outros fatores ainda precisam ser considerados antes do efetivo funcionamento dos equipamentos doados, como adequações técnicas.

A reunião foi realizada na terça-feira, 30 de junho, na sede do MPF em Dourados (MS). Pelo MPF, participou o procurador da República Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, responsável pelo inquérito civil instaurado no mês de março para investigar as medidas adotadas pelo HU/UFGD para diagnóstico, isolamento, acompanhamento e tratamento de eventuais pacientes infectados pelo coronavírus. Representando o HU, participaram 11 profissionais da saúde, sendo 10 médicos e uma enfermeira; uma advogada e o superintendente, Luiz Augusto Freire Lopes.