Anthony Fauci diz ser 'óbvio que não estamos indo na direção correta na pandemia'

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci - (Foto: Divulgação)

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci mostrou preocupação hoje sobre a trajetória da pandemia em seu país hoje. "Está muito óbvio que não estamos indo na direção correta", comentou, durante entrevista à revista científica JAMA Network.

Fauci disse que algumas áreas do país mostram um nível "difícil e perturbador" de novos casos da doença. Com a reabertura econômica em várias áreas, mesmo com autoridades tentando seguir as diretrizes, houve episódios de pessoas se reunindo em multidões, alguns sem máscara, criticou ele. "É previsível que isso vai provocar problemas", notou, mencionando os casos de Estados como Flórida, Arizona, Texas e Califórnia.

A autoridade do setor de saúde ainda notou que "parece" que uma mutação específica pode ter feito com que o vírus se replique melhor e seja mais transmissível. Segundo ele, porém, ainda há uma controvérsia no meio científico sobre essa possibilidade.

Por outro lado, Fauci voltou a mostrar otimismo sobre a possibilidade de haver uma vacina, dizendo que poderia até haver duas ou três delas disponíveis em breve, o que aumentaria a chance de disseminação mais rápida delas pelo mundo. Por enquanto, ele insistiu nas medidas já sabidas que podem evitar o contágio, como distanciamento físico e o uso de máscara.