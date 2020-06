Anteriormente vista como o novo epicentro do corona, Guia Lopes da Laguna estabiliza números de casos

Ponte Velha, que liga Guia Lopes a Jardim - (Foto: Reprodução)

Os números do boletim epidemiológico divulgados hoje (16) mostraram que apesar de Guia Lopes da Laguna, a 191 km de Campo Grande, ser o município de maior incidência dos casos confirmados de coronavírus por 100.000/habitantes, a cidade vem fazendo o "dever de casa" e se estabilizando na quantidade de pessoas contaminadas por dia. Há cerca de um mês a cidade era vista como o novo epicentro do vírus.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que nas últimas 24 horas a cidade que é a terceira no número de confirmados com 245 casos, teve apenas três novos casos. Ontem (15), domingo (14), sábado (13) e sexta-feira (12) o município não registrou casos confirmados. Os registros são vistos com bons olhos pela SES, já que há um mês a cidade vinha ascendência com os números de contaminados e agora os índices foram estabilizados.

“Ajudamos os municípios daquela região a fazer o enfrentamento do surto epidêmico. Hoje os números que se apresentam naquelas cidades são números muito pequenos e há um controle total dos casos naquela região”, disse o secretário de Saúde, Geraldo Resende.





Gráfico com incidência dos casos confirmados por 100.00/habitantes

Atualmente a cidade tem um 89,3% das pessoas recuperadas pelo Covid-19, com mais de 180 pessoas até o dia 8. Entre eles quatro idosos acima de 70 anos.

Lockdown – A cidade foi a primeira de MS a decretar o estado de “lockdown” em maio. No documento assinado pelo prefeito Jair Scapini (PSDB), era ordenado a saída dos moradores de acordo com o mês de nascimento de casa. As pessoas podiam sair de casa até duas vezes na semana, mas exclusivamente para atender necessidades básicas, como ir ao mercado ou drogarias. Para sair de casa era obrigatório o uso das máscaras.

O município que não contava com nenhum aparelho, foi contemplado com materiais e equipamentos de proteção, além de conseguir dois respiradores.