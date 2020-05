ANP: 403 estão contaminados pelo coronavírus em unidades de produção de petróleo

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) contabiliza 403 casos de contaminação pelo coronavírus em plataformas de produção de petróleo e gás natural, segundo boletim divulgado neste sábado - (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) contabiliza 403 casos de contaminação pelo coronavírus em plataformas de produção de petróleo e gás natural, segundo boletim divulgado neste sábado.

A agência reiterou o registro de uma morte de funcionário de uma embarcação de apoio à produção que desembarcou no dia 24 de abril, com sintomas da Covid-19 e morreu dois dias depois.

No boletim, a ANP destacou ainda que as empresas vêm diminuindo ao mínimo o número de pessoas a bordo, para reduzir a exposição dos trabalhadores ao Covid-19, e vêm estabelecendo procedimentos de contingência para manutenção das operações, o que tem sido acompanhado diariamente pela ANP.

Já os procedimentos de quarentena pré-embarque, bem como as alterações na escala de revezamento de pessoal embarcado, são fiscalizadas pela Anvisa e pela Secretaria do Trabalho, com o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho.