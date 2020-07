Além do corona, Campo Grande é o município com maior índice de dengue em MS

Houve um registro de 764 novos casos de notificações de dengue, com uma média de 109,1 casos diários - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul continua com altos índices de casos confirmados de dengue. Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem (8) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o destaque fica com Campo Grande que está com 10.746 casos confirmados, seguidos de Três Lagoas (2.665), Ponta Porã (2.007), Amambaí (1.641) e Dourados (1.166). Todos os 79 municípios têm casos confirmados de dengue.

Houve um registro de 764 novos casos de notificações de dengue, com uma média de 109,1 casos diários. Até o momento MS tem 65.244 casos. Em 2019 houve 85.440 casos durante todo o ano. De 2013 até 2020, o ano de 2017 foi o ano que registrou o índice mais baixo, com 7.277 casos.

O número de mortes causas pela dengue continua sendo 39, com o último óbito em Ponta Porã no mês de maio. A maioria dos casos confirmados é em pessoas de 20-29 anos com 19,62%, seguida de 30-39 com 17,79%.

Coronavírus - Conforme as informações divulgadas nesta manhã, com mais 608 exames positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 11.671. Foram registrados dois óbitos, passando para 136 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 11.671 casos confirmados, 3.679 estão em isolamento domiciliar, 7.629 estão sem sintomas e já estão recuperados e 239 estão internados, sendo 129 em hospitais públicos e 110 em hospitais privados. Doze pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 63.424 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 46.485 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 2.891 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.377 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.