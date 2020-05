Além da prevenção ao Coronavírus, isolamento social traz redução de até 30% nos crimes

Crimes de roubo e furto tiveram redução de até 31% em Mato Grosso do Sul, durante o período de isolamento social - (Foto: Divulgação)

Crimes de roubo e furto tiveram redução de até 31% em Mato Grosso do Sul, durante o período de isolamento social.

Conforme levantamento realizado pela Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e pela Coordenadoria de Fiscalização e Controle, no período entre 9 de março a 10 de maio de 2020, em comparação com o ano anterior, os índices se mostraram satisfatórios. Nos furtos foram de 6.325 mil ocorrências em 2019, e no mesmo período de 2020, 4.570 ocorrências, apresentando redução de 28% em todo o Estado.

A redução se mostrou maior no interior, onde a SISP registrou 3.631 mil ocorrências em 2019 contra 2.505 mil em 2020, queda de 31%. Campo Grande também sinalizou positivos aos registros, com 2.694 casos (2019) contra 2.065 casos (2020), redução de 23%.

Nos casos de roubo, a queda foi de 36% – em 2019 foram 1.304 ocorrências e neste ano, 838 casos. Em Campo Grande, em 2019 foram 776 ocorrências e 573 em 2020, queda de 26%. No interior, o índice foi maior, em 2019 foram 528 casos e 265 registros de ocorrência em 2020, queda de 49%.