Agentes do Detran-MS e BPMtran realizam mais de 200 testes de bafômetro em Operação Lei Seca

Os agentes de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) participaram da Operação de Lei Seca no último sábado (23). O intuito das ações tem sido apoiar o toque de recolher, instituído em função da pandemia do novo coronavírus.

Conforme o chefe de Fiscalização do órgão, Otílio Ruben Ajala Junior, foram abordados cerca de 240 veículos durante a operação e realizados mais de 200 testes de bafômetro. “O objetivo principal das ações é coibir o aumento de pessoas embriagadas na condução de veículos e evitar acidentes de trânsito”, comenta.

Além disso, 18 condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados e expedidos 19 autos infração de trânsito. Foram recolhidas ainda 16 CNH´s (Carteiras Nacionais de Habilitação) dos condutores e um veículo foi removido pelo Departamento.

As operações foram realizadas em conjunto com o BPMtran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) entre às 20h e 02h da manhã, na Avenida Afonso Pena.