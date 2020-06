Acompanhe as centenas de medidas editadas pelo Governo nas ações contra a Covid-19 em MS

Trajetória que teve início quase um mês antes do primeiro caso no Brasil - ( Foto: Chico Ribeiro/ SECOM MS)

Medidas adotadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul foram focadas com objetivo de controlar o avanço da Covid-19 no Estado. Trajetória que teve início quase um mês antes do primeiro caso no Brasil, se reflete nos baixos índices de infectados e mortes registradas em MS, além de amenizar prejuízos econômicos aos sul-mato-grossenses. A primeira medida foi a criação do Centro de Operações Especiais, ainda em janeiro.

Confira a linha do tempo que permitiu a Mato Grosso do Sul ter o melhor desempenho do Brasil no combate à pandemia, incluindo o menor número de casos confirmados, mortes e ocupação de leitos de UTI: