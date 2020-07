ACICG cria campanha para intensificar a conscientização sobre medidas de biossegurança contra o coronavírus

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande lança, nesta segunda-feira (20/07), a campanha “Por você, por todos”, com o objetivo de intensificar a conscientização da sociedade sobre a importância de seguir as medidas de higiene e biossegurança par - (Foto: ACIGG)

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande lança, nesta segunda-feira (20/07), a campanha “Por você, por todos”, com o objetivo de intensificar a conscientização da sociedade sobre a importância de seguir as medidas de higiene e biossegurança para o enfrentamento da pandemia por Covid-19.

A iniciativa irá reforçar as ações de prevenção realizadas pela entidade e fortalecer a propagação das seguintes recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde: lave as mãos frequentemente; use máscara e evite tocar os olhos, nariz e boca; evite contato e pratique o distanciamento de pelo menos 1,5 metro; fique em casa se estiver doente; cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar; use álcool 70%, limpe e desinfete objetos constantemente; pratique o distanciamento social e só saia se for realmente necessário.

Entre as ações previstas para a campanha, estão: confecção de material educativo com as medidas de higiene e biossegurança, distribuição de cartazes nos comércios do centro, entrega de 1.500 máscaras a clientes da ACICG em atendimento do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). A fachada da entidade, situada na principal região comercial da cidade em que há grande circulação de pessoas, também exibirá orientações para lembrar a população de fazer a sua parte no combate à pandemia. “Além disso, disponibilizaremos, aos associados, um material educativo que pode ser personalizado com marca do negócio para que possa fazer a impressão ou replicar em suas redes sociais, somando esforços nessa corrente de conscientização e mostrando que seu estabelecimento está cumprindo com os protocolos de segurança à saúde. Intensificaremos a propagação dessas instruções de prevenção pelas redes sociais da ACICG e, também, nas ruas, por meio de outdoors’, explica o presidente da entidade, Renato Paniago.

Desde o início da pandemia, a ACICG tem participado do comitê de gerenciamento da crise da Covid-19, atuando junto aos órgãos públicos municipais e entidades representativas da sociedade civil organizada para compartilhar a realidade e necessidade dos setores de comércio e serviços e colaborar na contenção do avanço da pandemia. A entidade, que contribuiu para que a reabertura dos negócios ocorresse de maneira segura e organizada, disseminando instruções e orientações sobre as decisões governamentais e os principais protocolos de segurança, continuará ativa nesse processo, buscando o equilíbrio entre a saúde e a economia. “Continuamos trabalhando para impedir a propagação do novo coronavírus, bem como a piora da economia de nossa cidade, porque juntos somos mais fortes no combate da pandemia”, conclui o presidente da ACICG, Renato Paniago.