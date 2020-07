Acadêmicos de Direito elaboram “cartilha jurídica” sobre a pandemia

Da Redação com Assessoria de Comunicação

Faculdade Insted de Campo Grande - (Foto: Paulo Francis)

Acreditando que a informação é o melhor meio de enfrentar os desafios e dificuldades que se apresentam no atual momento, estudantes e professores do curso de Direito da Faculdade Insted acabam de lançar a cartilha virtual “Coronavírus – Informações relevantes à sociedade”, disponível no link.

“Nossa motivação em elaborar a cartilha veio da situação inédita que estamos vivendo e de como poderíamos engajar os acadêmicos em algo precioso para a sociedade. Como trabalhamos com metodologias ativas, para nós é fundamental envolver teoria com a prática”, explica a professora coordenadora do projeto, Mayara da Costa Baís.

Ela conta que os estudantes puderam compreender como o Direito se envolve em todas as questões sociais e globais. “Eles puderam, juntos e de forma remota, demonstrar ao cidadão comum os principais direitos afetados com a pandemia. Foi muito impressionante ver a animação dos futuros bacharéis em contribuir para algo tão necessário”.

Este trabalho desenvolvido pelos acadêmicos é resultado do projeto integrador do curso de Direito deste primeiro semestre de 2020. Os projetos integradores fazem com que os acadêmicos, a partir de um estudo caso ou de um problema real – como a pandemia - possam contribuir em algo na sociedade. Assim, os universitários desenvolvem suas próprias habilidades e competências e ainda fazem algo – na prática - para o entorno em que vivem.

A cartilha “Coronavírus – Informações relevantes à sociedade” contempla temas como direitos do consumidor, direito do trabalho, direito e garantias fundamentais, direito internacional sanitário, gastos públicos em tempos de calamidade pública, violência doméstica, direito de família, criança e adolescente e psicologia jurídica, direito constitucional e direitos e garantias fundamentais, além de responsabilidade social no ambiente virtual.

“Com a cartilha também estamos cumprindo com o papel social da Instituição de dar informação correta e acessível a todos os cidadãos sul-mato-grossenses de forma ampla e irrestrita. E dar informação de qualidade, em tempo de pandemia, é poder contribuir para que a população possa tomar com segurança decisões cotidianas”, enfatiza Marcelo Salomão, coordenador do curso de Direito da Faculdade Insted.

Serviço

