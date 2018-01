Zip lube inaugura nova loja em Campo Grande e junto o Centro Automotivo Tomitão Service

Esse procedimento é muito mais rápido que os tradicionais, feito com os frascos de litro, e também mais sustentável, pois evita o uso e o descarte de embalagens - Fotos: Wilson Minari

Pioneira no segmento de serviços rápidos automotivos, a Zip lube acaba de inaugurar sua quinta loja em Campo Grande (MS), localizada na Rua Ceará, 2675 – Campo Grande/MS. Juntamente com a franquia esta sendo inaugurado o Centro Automotivo Tomitão Service.

Ao todo, a empresa já conta com 65 franquias em operação em todo o Brasil. “Esse é um passo muito importante para consolidar a empresa em regiões estratégicas.” Informa Alexandre Serra, Gerente de Operação da Zip lube.

Entre os diferenciais da Zip lube ao consumidor, destacam-se a troca rápida de óleo, em até 30 minutos; o Zip System, um sistema integrado de informações acessado a partir de um tablet, que identifica os serviços a serem executados de acordo com as recomendações do fabricante do veículo; entre vários outros serviços altamente qualificados, já conhecidos pelos consumidores.

Outra vantagem é o exclusivo serviço de Troca Inteligente, em parceria com a Mobil, realizado com óleo a granel, que proporciona economia tanto ao cliente, que paga apenas o óleo consumido, como ao franqueado, que tem o processo de descarte facilitado. Esse procedimento é muito mais rápido que os tradicionais, feito com os frascos de litro, e também mais sustentável, pois evita o uso e o descarte de embalagens.

Já a Tomitão Service é responsável pelos serviços que complementam a necessidade do seu automóvel. Serviços em freios, motor, suspensão, elétricos e embelezamento de veículos. Tem compromisso em prestar um serviço de excelência, utilizando peças e equipamentos de qualidade, cobrando preços justos e conhecimento técnico comprovado em todas as marcas do mercado.

A Zip lube é uma rede de franquias especializadas em serviços automotivos rápidos, como troca de óleo, filtros, fluidos, bateria e palhetas, além de alinhamento de faróis e higienização de ar condicionado, presente em São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Algumas lojas contam com a oferta Zip moto, serviços de lubrificação para motos, e a Zip wash, que além da lavagem a seco, oferece uma gama de serviços de estética automotiva. A Zip lube é uma empresa da Cosan, companhia que atua nos negócios de Gás, Energia e Logística