VW Up! GTI é revelado: 115 cv, 20,4 mkgf e 0 a 100 km/h em 8,8 s

Sabemos o quão importante é a sigla GTI estampada nos Volkswagen. A novidade é que em breve ela também estará estampada nos Up! vendidos na Europa. A Volks mostrou hoje o que chama de “Up! GTI Concept”, uma das atrações do Wörthersee, evento anual de entusiastas da Volkswagen que acontece na próxima semana na Áustria.

O “Concept” no nome é só para não deixar o pessoal muito ansioso. A fabricante alemã já garantiu que o Up! GTI entrará em produção com pouquíssimas alterações no início de 2018.

Traseira tem spoiler, friso vermelho na base da tampa e para-choques distinto

O motor é o 1.0 TSI de três cilindros com turbo e injeção direta, numa configuração que gera 115 cv a 5.000 rpm e 20,4 mkgf a 2.000 rpm. São apenas 10 cv adicionais em relação ao Up! TSI vendido no Brasil, mas o torque é quase 20% maior que os 16,8 mkgf do motor que equipa o nacional – e quase o mesmo que o do motor 2.0 do Renault Sandero R.S.

Aparentemente, ele está mais próximo do 1.0 TSI utilizado no Golf, com 125 cv e exatamente o mesmo torque de 20,4 mkgf. Para equipar o hatch médio, o motor que estreou no Up! havia recebido intercooler, bielas e válvulas diferentes.

E por falar em Golf, a VW faz questão de dizer que o mais recente GTI é quase um tributo ao primeiro Golf esportivo da década de 1970. O Golf GTI Mk1 tinha 810 kg, 110 cv e acelerava de 0 a 100 km/h em 9,0 segundos.

Surpreendemente, o novo Up! GTI é mais pesado (997 kg) e visivelmente maior que o clássico. Com câmbio manual de seis marchas, ele atinge os 100 km/h em 8,8 s. Já o nosso Up! TSI, com 950 kg e 105 cv, acelera de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos, de acordo com a Volks. Usando etanol, claro.

O motor ainda ganhou tecnologias também incorporadas no Golf 1.0 TSI europeu, como função start-stop, sistema de recuperação de energia e um novo filtro para o controle de emissões.

Segundo a Volks, haverá carrocerias de duas e quatro portas

A suspensão (McPherson na frente e eixo de torção atrás) ganhou mudanças nos braços, amortecedores e molas para uma ação mais esportiva, e acabou rebaixada em 1,5 cm. As rodas escolhidas são aro 17″, com desenho exclusivo.

Por fora, o Up! ganhou elementos típicos dos GTI, como logos, faixas pretas na base das portas e frisos vermelhos na grade e na tampa do porta-malas. Já as saias laterais e o spoiler traseiro têm efeito aerodinâmico, segundo a VW.

Por dentro, volante de base achatada, o clássico tecido xadrez nos bancos e diversos detalhes de acabamento em vermelho.

O banco tem tecido xadrez, como manda a tradição dos GTI

Tudo relativamente simples, como era no primeiro Golf GTI, e como tem que ser para um carro que, na Europa, deverá ser vendido por um valor estimado em 17.500 euros iniciais.

