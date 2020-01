VW UP! e Fox devem sair de linha em 2020

Atualmente, os dois modelos são oferecidos em poucas versões, e não estão vendendo muito bem - Foto: Divulgação/Assessoria

Fox e Up! podem sair de linha este ano. A informação é do site Motor1, que ouviu concessionárias sobre o assunto. Atualmente, os dois modelos são oferecidos em poucas versões, e não estão vendendo muito bem. O Fox, por exemplo, só está disponível com motor 1.6 flexível e nas versões Connect e Xtreme, esta última com visual mais aventureiro. Para uma gama que já teve o aventureiro CrossFox, a perua.

SpaceFox e uma infinidade de versões, incluindo a esportiva Pepper, é muito pouco.

Já o Up! tem a MPI com o 1.0 aspirado, além da Connect e Xtreme com o 1.0 turbo. Nesse caso, o subcompacto chega a superar os R$ 50 mil. O Polo 1.0 MPI custa a partir de R$ 53.590.

No ano passado, foram emplacadas somente 38.484 unidades do Fox e 13.460 do Up!, volume muito abaixo do obtido pelo Gol (81.285 unidades) e Polo (72.057).

Outra razão para a Volkswagen “enxugar” a linha é a preparação do terreno para a chegada do Nivus, SUV baseado no Polo, previsto para este ano.

Além dele, a ofensiva em carros aventureiros prevê ainda um outro modelo menor que o Nivus. Entre as prioridades da montadora estão também a nova geração do Gol, prevista para o ano que vem; o SUV Tarek, que deverá brigar com o Jeep Compass, e a picape Tarok, que deve vir para disputar com a Fiat Toro e Renault Oroch.

Em contato com a redação, a Volkswagen negou o fim da produção dos carros. Por e-mail, a fabricante informou que “os modelos Gol, Voyage, Saveiro, Fox e Up! continuarão à venda no mercado brasileiro, atendendo plenamente a legislação vigente”.