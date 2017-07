VW Polo 1.0 TSI nacional terá 128 cavalos e tecnologias do Golf

A Volkswagen do Brasil anuncia as primeiras especificações técnicas do Novo Polo 2018 fabricado no Brasil, confirmando que o modelo terá uma versão com motor 1.0 TSI de 116/128 cavalos (G/E) e torque de 20,4 Kgfm associada com transmissão automática TipTronic de seis marchas . O modelo estará nas concessionárias no máximo em novembro.

O novo Polo 2018 fabricado no Brasil também tem alterações adicionais, como a suspensão 2 cm elevada em relação ao modelo europeu. O vídeo a seguir traz as primeiras informações sobre o modelo nacional.



O Polo nacional também tem como novidade a inclusão de um espaço para estepe no porta-malas, o que reduziu sua capacidade volumétrica em 55 litros, ficando em 300 litros no nacional.



A suspensão traseira é exatamente a mesma do modelo europeu, um esquema semi-independente por eixo de torção, que, com a recalibração, o torna macio e adequado à realidade das vias brasileiras.

O Polo 2018 será ofertado também com motor 1.0 MPI de 90 cavalos, com transmissão manual, e virá com direção com assistência elétrica de série em todas as versões.

No que respeita aos recursos de segurança, o Polo 2018 terá controle de tração M-ABS, idêntico ao Polo, sistema de freios com recurso de limpeza automática quando o limpador do para-brisa está acionado e freios a disco nas quatro rodas.

Os modelos TSI terão controle de estabilidade de série (opcional nas MPI) e diferencial com bloqueio eletrônico XDS+, sistema de frenagem automática pós-colisão e monitor de pressão dos pneus.

O novo Polo também inaugura um novo formato de nomenclatura de versões, que tem como base o torque do motor.



A Volkswagen do Brasil identifica que ainda existe algum preconceito com relação a motores 1.0, então a nova nomenclatura, focada na força do propulsor, pode ajudar na compreensão da tecnologia de downsizing.

De qualquer forma, demandará algum trabalho de comunicação para que motores com 200 Nm de torque, como o 1.0 TSI, não sejam confundidos com motores 2.0.



O Polo 1.0 TSI, por exemplo, será chamado de 200TSI (o número 200 se refere ao torque do motor em Nm).



A montadora também confirmou que o painel digital Active Display de segunda geração será oferecido como opcional nas versões topo de linha.



Essas verões também contarão com detector de cansaço do motorista e sistema de partida sem chave.



A VW Brasil trata o Polo como o marco de “Uma nova VW que está nascendo”, já que o modelo inaugura a plataforma MQB-A0, que dará origem também ao sedã Virtus, ao VW T-CROSS (SUV compacto para concorrer com o Honda HR-V) e a uma picape intermediária para enfrentar a Fiat Toro e Renault Oroch.



Veja Também

Comentários