VW confirma seis lançamentos importantes até o final de 2017

Estreia global do hatch será em setembro / Divulgação

A Volkswagen divulgou as datas de lançamentos globais de seus próximos modelos. A primeira estreia mundial será a do novo Polo, cuja produção será iniciada em junho.

Baseado na plataforma MQB A0 (a mesma utilizada pelo novo Seat Ibiza), o carro será vendido em vários mercados, inclusive no Brasil, onde já foi flagrado rodando. Sua apresentação mundial está prevista para ocorrer no Salão de Frankfurt, que acontecerá na Alemanha em setembro.

Logo em seguida, em agosto, será a vez do sedã de luxo Phideon, exclusivo o mercado chinês, e do utilitário esportivo T-Roc. O modelo, aliás, já fez uma pré-estreia (camuflado) na África do Sul, onde QUATRO RODAS teve a oportunidade de dirigi-lo. Uma versão menor e provavelmente mais simples, o T-Cross, deve vir para cá, concorrer entre os SUVs compactos.

Derivado do Polo, o Virtus será produzido a partir de novembro. O lançamento do sedã, intermediário entre o Voyage e o Jetta, já foi confirmado para o Brasil pela própria Volkswagen durante a coletiva de imprensa da marca no Salão de Genebra.

No mesmo mês será a vez do novo Touareg entrar na linha de montagem na Europa. O ano da Volswagen será concluído com o início da produção de um novo Jetta, a princípio para o mercado norte-americano.

Os próximos meses não reservam apenas boas notícias para os fãs da marca. O Beetle (vendido no Brasil como Fusca) e o esportivo Scirocco devem ser descontinuados, de acordo com um executivo ligado à marca.

“Ambos são modelos emocionais e com forte apelo esportivo, mas não devem ter sucessores”, declarou Arno Antiltz à revista inglesa Autocar.

A atual geração do Beetle está nas ruas desde 2012 e sua versão Cabriolet deve ter uma breve sobrevida, mas não terá sucessora. Cultuado por alguns entusiastas, o Scirocco é vendido em alguns mercados do mundo desde 2008.

Entre fevereiro e março, a Volkswagen já alinhou três lançamentos importantes: os SUVs Atlas (para o mercado norte-americano) e o Tiguan de sete lugares (Europa e EUA, e já confirmado para o Brasil) e o sedã com perfil de cupê Arteon (só para a Europa), além do Up! levemente renovado.

Veja Também

Comentários