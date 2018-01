Volvo XC40 chega a 200 unidades reservadas em pré-venda no Brasil

70 unidades da série especial First Edition esgotadas em 25 horas, o XC40 deverá ter as vendas reforçadas com a versão de entrada T4, de 190 hp de potência máxima, disponível ao consumidor a partir de julho - Divulgação

Uma semana após o início da pré-venda no país, o novo XC40 manteve um forte ritmo de procura da rede de concessionários e, até o momento, contabiliza 200 unidades reservadas pelos clientes.

Esses números demonstram a força da marca no segmento de utilitários esportivos, que tem em seu portfólio o Novo XC60 e o XC90. Com o XC40, a Volvo vai oferecer ao consumidor, pela primeira vez em sua história, um veículo na categoria de mercado que mais cresce no mundo.

"Acreditamos que esse modelo será mais um sucesso da marca, pois traz soluções inovadoras e recursos que o posicionam acima de seus concorrentes, com dimensões de um verdadeiro SUV, inovações em conectividade e direção semiautônoma", afirma o presidente da Volvo Cars, Luis Rezende. Além disso, o XC40 chega equipado com o motor mais potente entre seus concorrentes e novos sistemas de segurança oferecidos também no XC60 e XC90.

Com as 70 unidades da série especial First Edition esgotadas em 25 horas, o XC40 deverá ter as vendas reforçadas com a versão de entrada T4, de 190 hp de potência máxima, disponível ao consumidor a partir de julho.

Tabela de preços:

XC40 T4 – R$ 169.950

XC40 T5 Momentum – R$ 189.950

XC40 T5 R-Design – R$ 209.950