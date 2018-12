Volvo traz nova station V60 por R$ 199.950

Lista de itens de segurança da V60 Momentum inclui sistemas semiautônomos de direção e frenagem - Divulgação

A Volvo fecha o ano no Brasil com a apresentação de mais um carro, a station wagon V60. O modelo utiliza a plataforma Volvo SPA, a mesma dos SUVs XC60, XC90 e do sedã S90. Já pode ser reservado por R$ 199.950. Ele vem para o Brasil em uma única versão, Momentum. O motor utilizado é o T5 Drive-E, um 2.0 de quatro cilindros com turbo, injeção direta de gasolina e 254 cavalos.



O câmbio é automático de oito marchas e o motorista conta com a possibilidade e três modos de condução preestabelecidos (Econômico, Dia a Dia e Esportivo) mais um personalizável. As rodas de liga leve têm 18 polegadas. A central multimídia utiliza uma tela sensível ao toque de nove polegadas que reúne quase todos os comandos do veículo. Permite navegação, conectividade e entretenimento com poucos toques e há a opção de comando de voz.



A integração do smartphone está disponível com os aplicativos Apple Car Play e Android Auto. O sistema multimídia integra o Volvo On Call, serviço de segurança e conveniência presente em todos os Volvo. Oferece assistência 24 horas, auxílio de emergência e localização em caso de roubo ou furto. Também permite ao motorista, por meio de aplicativo no smartphone, checar o nível de combustível, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine a distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo. O sistema de áudio recebe dez alto-falantes de 170 watts.



A nova plataforma modular SPA resultou em aumento do espaço para os ocupantes da V60 e a Volvo também adotou assentos dianteiros mais finos e traseiros que melhoraram o espaço e apoio para as pernas. O porta-malas transporta 529 litros de bagagem e pode ser ampliado para 1.364 l com o rebatimento do banco traseiro.

A lista de itens de segurança inclui controles dinâmicos de estabilidade, tração e o sistema City Safety de segunda geração com assistente de direção. Ele entra em ação se a frenagem automática sozinha não for suficiente para evitar uma colisão em potencial. Nesse caso o carro oferece assistência à manobra para evitar o obstáculo à frente. O City Safety opera para evitar a colisão contra veículos, ciclistas, pedestres e até animais de grande porte, atuando tanto de dia quanto durante a noite.



A station wagon V60 também recebe como item de série o sistema de alerta de mudança de faixa, que emite um aviso sonoro e esterça o volante automaticamente, evitando possíveis acidentes entre 65 km/h e 200 km/h. Traz ainda sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical, alerta de colisão frontal e monitoramento de pressão dos pneus. Recebe ainda um recurso para mitigação de impacto contra veículos em sentido contrário. Ele aplica a frenagem automática para reduzir o dano de colisão e funciona entre 60 km/h e 140 km/h. A V60 recebe ainda o piloto automático ACC, que não apenas mantém a velocidade, mas consegue acompanhar as variações do tráfego em estrada, freando e reacelerando o carro.



Segundo a Volvo, o novo carro foi projetado para proteger ao máximo os passageiros em caso de colisão e acidente, incluindo batida lateral e capotamento, além de dissipar por completo a energia nas zonas de impacto dianteira e traseira.