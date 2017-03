Volvo lança campanha especial para toda a linha VM até 31 de março

Atualmente, o transportador pode optar por veículos com configurações de eixos 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 e 8x4 e com motorização de 220cv, 270cv e 320cv. / Divulgação

A Volvo está lançando uma campanha especial para toda a linha VM. Os transportadores que adquirirem um dos modelos VM até o dia 31 deste mês poderão fazer o financiamento pelo Banco Volvo em condições diferenciadas.

“Estão sendo oferecidas duas linhas de financiamento”, explica Alcides Cavalcanti, responsável por vendas de caminhões Volvo no Brasil. O CDC, com prazos de até 60 meses, com apenas 20% de entrada, taxa pré-fixada de 0,99% ao mês e carência de três meses para o pagamento da primeira parcela, e também o Finame, com prazos de até 60 meses e carência de até 6 meses para aqueles que se enquadrarem nas condições definidas pelo BNDES[1].

Além disso, quem comprar um VM este mês poderá ter uma condição especial na aquisição de um seguro da corretora Volvo. “O Banco Volvo conhece o mercado de transportes e trabalha continuamente para oferecer as melhores soluções para os clientes", diz Valter Viapiana, diretor comercial da VFS Brasil.

“Com isso os clientes Volvo também terão ainda mais proteção e tranquilidade nas suas operações. São condições imperdíveis para quem está buscando a renovação ou ampliação de sua frota”, complementa Cavalcanti. A campanha é válida em Mato Grosso do Sul nas concessionárias Rivesa Campo Grande e Dourados, e em todo o território nacional na rede de concessionárias da marca

“Estamos oferecendo essas condições para as últimas unidades disponíveis de modelos VM ano modelo 16/17. E ainda incluiremos na oferta desses veículos a consagrada caixa I-Shift para as versões de potência 270cv e 330cv”, afirma o executivo.

Caixa I-Shift

Reconhecida mundialmente, a I-Shift é famosa por proporcionar baixo consumo de combustível, maior conforto para o motorista e mais segurança na operação. “A transmissão I-Shift é um dos itens mais elogiados nos caminhões Volvo pelos transportadores em todo o mundo”, lembra Cavalcanti.

“O VM continua conquistando o transportador do Brasil e dos demais países da América Latina, principalmente por causa de seus atributos de baixo consumo de combustível, grande disponibilidade e robustez”, observa Bernardo Fedalto, responsável pela operação comercial de caminhões Volvo no Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. “É um caminhão que contribui para aumentar a rentabilidade do transportador”, diz.

A Volvo tem uma ampla oferta de modelos da linha VM, voltados para todos os segmentos do transporte, em diferentes áreas da economia. Atualmente, o transportador pode optar por veículos com configurações de eixos 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 e 8x4 e com motorização de 220cv, 270cv e 320cv.

Condições da promoção

[1] Condições válidas exclusivamente para financiamento com o Banco Volvo, até 31/03/2017. A concessão do financiamento e demais condições, incluindo o prazo da operação e período de carência, em ambas as modalidades, ficam condicionadas à análise e aprovação do crédito pelo Banco Volvo. As taxas indicadas não incluem os valores devidos a título de TAC e IOF. O plano FINAME TJLP é um financiamento com recursos do BNDES, de acordo com a regulamentação em vigor, sujeito a alterações conforme condições estabelecidas pelo BNDES sem prévio aviso. As operações são aplicáveis aos veículos Volvo produzidos no Brasil e homologados no BNDES. Informações sobre outras modalidades de financiamento consulte o site www.bancovolvo.com.br. Atendimento ao cliente: 0800 41 3033. Ouvidoria:0800-645 5554.

Serviço

Volvo RIVESA C.Grande

BR 163 Km 2 N 4454

Campo Grande-MS

Telefone (067) 4009-2500

Volvo RIVESA Dourados

Rua Marginal Leste 915

Bairro Chacara Castelo

Dourados-MS

Telefone (067) 2108-2450

