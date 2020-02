Volvo Cars fecha janeiro na liderança em eletrificação entre as marcas premium

Com o resultado de emplacamentos do mês, a marca alcançou a terceira posição em vendas no segmento premium, com 16,2% de share - Foto: Divulgação/Assessoria

Mantendo o compromisso com eletrificação e um mundo mais sustentável, a Volvo Cars fechou o mês de janeiro na liderança no segmento de híbridos plug-in do segmento premium, com 41% de share.

“Sabemos que a eletrificação é um tema muito relacionado às discussões sobre mobilidade urbana e o futuro, não apenas do mercado automotivo, mas do mundo. No entanto, a eletrificação não é o nosso futuro. Ela é o presente na Volvo”, ressalta Luis Rezende, presidente da Volvo Car Brasil e head da América Latina.

Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados com 1.100 unidades.

As metas são ousadas para este ano e a marca projeta um crescimento de 20% em 2020 com 10.000 veículos comercializados em solo nacional, atingindo assim 19,4% de share no segmento premium.