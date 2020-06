Volvo Car Brasil realiza grande ação de vendas com descontos e benefícios exclusivos

Volvo Special Sale será nesta quinta, sexta e sábado e abrangerá várias áreas, desde a compra do veículo, passando por revisões, itens de vestuário, seguro e até blindagem - (Foto: Divulgação)

Entre os dias 25 e 27 de junho, a Volvo Car Brasil irá realizar sua primeira ação nacional de vendas em todas as concessionárias do Brasil. Serão benefícios exclusivos em diversas áreas, não só na aquisição de um veículo novo, mas também para revisões, seguro e até mesmo na linha de vestuário.

“São ofertas extremamente exclusivas que preparamos para esses três dias. Não é somente para a aquisição de veículos, mas queremos dar essas vantagens em tudo aquilo que envolve a compra de um carro novo, como o seguro e até mesmo a blindagem. É a primeira vez que fazemos de forma nacional, com todas as concessionárias da marca participando com os mesmos benefícios e ações para os clientes”, garante João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

São muitos os benefícios. Para quem adquirir um veículo novo, os descontos podem chegar a R$ 30 mil e as taxas de financiamento estão com entrada reduzida com 50% do valor. O seguro oficial da marca, Volvo Car Insurance, terá até 15% de desconto na aquisição de novas apólices.



Já o Volvo Armoured, a nova blindagem exclusiva da marca, terá teto solar grátis, ou porta mala elétrico grátis e garantia estendida (dependo do modelo de veículo).

Quem aproveitar os benefícios durante os três dias do Volvo Special Sale ainda terá a primeira revisão totalmente grátis e uma condição especial de avaliação do veículo usado.

E as novidades não ficam só para os veículos. Toda a linha de acessórios estará com 15% de desconto e a linha de lifetsyle (vestuário, calçados, etc) da Volvo terá 50% de desconto em todas as peças.

“A ação acontece dentro e fora das concessionárias. Não é necessário a pessoa se deslocar para uma loja física para usufruir dos benefícios. Todo o atendimento pode ser feito de forma remota e até entregamos o carro na casa do cliente. Quem quiser ir pessoalmente às lojas para conferir tudo de perto, nossas concessionárias estão tomando todos os cuidados de higiene e distanciamento e montamos um atendimento especial para não haver aglomerações”, afirma Ricardo Ochiai, diretor de vendas, da Volvo Car Brasil.

Tour 360º ainda mais interativo

Uma das atrações está no Tour 360º. A nova versão da plataforma virtual traz muito mais interatividade para o showroom, permitindo até mesmo um contato direto com os concessionários para agendamento de revisão e compra de veículo 0km.

Agora, quem acessar o site poderá conferir diversas novidades, como a playlist oficial da Volvo no Spotify dentro dos carros e até mesmo ver receitas especiais na cafeteria, como o tradicional FIKA e o Café do Marinheiro.

A plataforma também permite ações diretas em diversas áreas do showroom, em que o visitante poderá conhecer um pouco mais sobre a história da Volvo através de vídeos disponibilizados no vídeowall e também na linha do tempo, localizada na Living Area.

“A ideia é levar até as pessoas de forma digital curiosidades e informações que antes só eram possíveis visitando o showroom fisicamente”, destaca Ochiai.

1 ano de energia elétrica

A Volvo Car Brasil também está contribuindo para a eletrificação. E durante o mês de junho, quem adquirir um veículo híbrido terá o reembolso do valor gasto em energia elétrica por um ano. A iniciativa visa motivar os clientes a consumir mais a energia das baterias, reduzindo as emissões de gases poluentes. A marca quer ter 1 milhão de veículos eletrificados até 2025 ao redor do mundo e tem a visão de ser neutra em relação ao clima em toda a sua cadeia de operações até 2040.

“Somos a marca premium líder em vendas de veículos eletrificados no Brasil e com essa ação queremos recompensar nossos clientes por usarem seus carros sem emitir poluentes e incentivá-los a cada dia mais usá-los rodando com energia elétrica”, destaca João Oliveira.