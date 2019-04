Volvo Car Brasil inaugura concessionária em Campo Grande

A iniciativa reforça a política comercial da fabricante sueca de expandir sua participação em mercados estratégicos, como o da região Centro Oeste - (Foto: Divulgação)

A Volvo Car Brasil inaugurou a revenda nesta segunda-feira (22/4), na Rua Joaquim Murtinho, 2.333, Itanhangá Park, em Campo Grande/MS. Com essa iniciativa, a fabricante sueca expande sua participação em mais um mercado estratégico em seu plano de negócios.

Para marcar a abertura oficial da concessionária, o Grupo Enzo preparou uma série de ações, durante toda a semana, que reunirá executivos da empresa, clientes e a imprensa local para apresentar a estrutura da nova loja.

Quarta revenda da marca na região Centro-Oeste do país (as demais encontram-se em Cuiabá-MT, Goiânia-GO e Brasília-DF), a Enzo abre suas portas no novo padrão visual que a rede nacional adotou. Denominado Volvo Retail Experience (VRE), esse conceito global oferece uma experiência inovadora de estrutura da loja, de oficina e de relacionamento com o cliente.

A reformulação visual promovida pelo conceito VRE é completa. A fachada da concessionária possui uma combinação elegante de vidro transparente e translúcido que valoriza o showroom e o aconchegante interior da loja, na qual a experiência escandinava não fica reservada aos carros: todo o mobiliário foi importado da Suécia para garantir os padrões globais da nova proposta de luxo da Volvo Car Brasil. As peças combinam funcionalidade e estilo do design escandinavo com criatividade e conforto.

Outra característica desse novo modelo é a possibilidade de unir no mesmo lugar uma estrutura maior de serviços, estoque e veículos para exposição, em um showroom de 270 m². Enquanto o automóvel passa por uma oficina moderna e organizada, disposta em uma área de 250 m², o cliente pode acompanhar de perto os serviços em execução no mesmo local ou mesmo desfrutar de um lounge confortável, com leitura, café e sala de negócios com wi-fi, em um espaço amplo e aconchegante.

De acordo com Ailton Wagner de Lima, diretor comercial da concessionária Enzo, a chegada da Volvo à capital movimentará o mercado premium da região, porque existe uma demanda reprimida dos carros da marca. “Nossa meta é alcançar vendas anuais de cerca de 200 carros. Isso vai fomentar nossa economia e gerar novos empregos”, comemora o executivo.

Atualmente, a Volvo Car Brasil conta com 36 revendas em território nacional.

Motores híbridos em toda a linha

A Volvo Cars terá novos motores híbridos em todos os seus modelos e atualizou os dois propulsores híbridos plug-in, T6 e T8. Nos próximos meses a fabricante sueca vai apresentar uma série de híbridos leves, começando com versões a diesel e a gasolina nos utilitários esportivos XC90 e XC60.



O híbrido plug-in do T8, que gera até 420 cavalos, recebe uma nova bateria para acompanhar o sistema de recarga brake-by-wire.



O utilitário esportivo de entrada XC40 também receberá novas opções eletrificadas, com o híbrido plug-in a gasolina T5 e, posteriormente, uma segunda opção híbrida plug-in, a T4.

Serviço

Enzo Volvo

Rua Joaquim Murtinho, 2.333 - Itanhangá Park

(67) 3357-0400/ Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 13h