Volkswagen up! chega à linha 2020 com apenas três versões

A Volkswagen já lançou a linha 2020 do up!. A gama do subcompacto sofreu um enxugamento e as versões Move, Cross e Pepper não são mais oferecidas. Além disso, o câmbio automatizado de uma embreagem I-Motion também deixou de ser comercializado. A partir de agora, o modelo tem apenas três opções de acabamento: MPI, Connect e Xtreme. A primeira é a única equipada com motor 1.0 de aspiração natural. As demais são turbinadas com o propulsor 1.0 TSI 170. As duas motorizações vêm apenas com transmissão manual. Confira os preços:

Desde a versão de entrada, o Volkswagen up! 2020 vem equipado com ar-condicionado, direção elétrica, volante multifuncional, computador de bordo, vidros dianteiros, travas e retrovisores elétricos e sistema de som com suporte para smartphone no painel.

A versão Connect acrescenta rodas de liga leve de 15 polegadas, iluminação ambiente em LED, faróis de neblina e sistema de som Composition Phone, com conexão por Bluetooth e função de leitura de dados pela entrada USB do suporte para celular. Por fim, o up! Xtreme traz ainda sensores de ré de série.

O motor que movimenta a versão MPI do Volkwagen up! 2020 é um 1.0 de três cilindros e 12 válvulas. Essa unidade é capaz de gerar 82 cv de potência com etanol e 75 cv com gasolina. O torque é de 10,4 kgfm com o combustível vegetal e 9,7 kgfm com o derivado do petróleo.

Nas configurações Connect e Xtreme, o propulsor também é 1.0 12V, mas equipado com injeção direta de combustível e turbocompressor. São 105 cv com gasolina e 101 cv com etanol, além de 16,8 kgfm de torque com os dois combustíveis.

Volkswagen já produziu 300 mil unidades do up! no Brasil

O lançamento da linha 2020 coincidiu com a marca de 300 mil unidades do Volkswagen up! produzidas no Brasil. O subcompato é fabricado em Taubaté (SP) desde 2014, quando chegou ao mercado nacional. De lá, o modelo é exportado para vários países das Américas do Sul e Central, e também para a região do Caribe.