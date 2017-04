Volkswagen revela novo Cross Up e preços da linha 2018

A Volkswagen revelou na noite desta segunda-feira (17) o novo Cross Up 2018, com basicamente as mesmas mudanças de estilo apresentadas no início de abril. Junto com a versão de suspensão elevada e visual aventureiro, a marca alemã revelou os preços da linha 2018. O subcompacto não sofreu reajuste na base, mas houve aumento nas demais configurações, que foram realinhadas, perdendo algumas opções da linha anterior. A versão de entrada Take Up parte de R$ 37.990, enquanto a topo de linha High Up atinge R$ 57.100.

Volkswagen Take Up 1.0 MPI manual — R$ 37.990

Volkswagen Move Up 1.0 MPI manual — R$ 48.290

Volkswagen Move Up 1.0 MPI I-motion — R$ 50.668

Volkswagen Move Up 1.0 TSI manual — R$ 52.790

Volkswagen Cross Up 1.0 TSI manual — R$ 55.600

Volkswagen High Up 1.0 TSI manual — R$ 57.100

Com a atualização de meia vida, o Up deixa de oferecer algumas versões, além da carroceira duas portas — o hatch agora será vendido sempre com quatro portas. Deixam de existir as opções Black, Red e White, além da aventureira Up Track e da esportiva Speed Up, que estreou junto com o motor 1.0 TSI turbo flex (até 105 cv). Este responde por cerca de 50% das vendas do subcompacto, e a estratégia da Volks é concentrar os pedidos nele, que tem maior valor agregado, já que é oferecido majoritariamente nas versões mais caras.

Como de costume, para marcar o lançamento, a montadora lança o Up Connect, série especial que virá exclusivamente com motor turbo e todos os equipamentos novos. Um dos destaques é o sistema de som "Composition Phone", que substituí a multimídia, que lembrava um aparelho GPS do início da década. Este som se conecta ao celular por meio de um aplicativo da própria Volkswagen, com várias funções disponíveis, que mostram desde dados do computador de bordo a GPS. O app já está disponível para Android e iOS.

