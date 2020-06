Volkswagen inicia produção do Nivus na fábrica de São Bernardo

(Foto:Divulgação)

Começou oficialmente na segunda-feira, 8, a produção do Volkswagen Nivus. O utilitário esportivo é fabricado na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), onde são montados também o hatch Polo e o sedã Virtus (que compartilham a plataforma MQB com o Nivus), mais a picape Saveiro.

O Nivus foi apresentado mundialmente no fim de maio. Ele resulta de um ciclo de investimento de R$ 7 bilhões, utilizado principalmente na área de armação de carrocerias da Anchieta. Segundo a Volkswagen, foram adquiridos 419 novos equipamentos, incluindo 90 robôs. O setor foi ampliado em 24 mil metros quadrados e agora soma uma área total de 105 mil m².

A estamparia recebeu uma nova prensa de grandes dimensões, capaz de ampliar a produção de peças em até quatro vezes por minuto e reduzir custos em razão da maior eficiência energética.





DESENVOLVIMENTO 100% DIGITAL

No laboratório de protótipo virtual, dentro da unidade Anchieta, a utilização de recursos tecnológicos como realidade virtual e realidade aumentada permite otimizar o desenvolvimento de novos produtos, tornando o processo ainda mais eficaz.

Em um projeto 100% digital não foi necessário fazer nenhum protótipo físico para desenvolver o VW Nivus, considerando-se os mercados sul-americano e europeu. Como comparação, no passado eram utilizados até 70 protótipos físicos.

Foram feitas nove variações virtuais (acabamentos, cores etc.) do VW Nivus, o que proporcionou ao novo veículo mais segurança, pois todas as peças foram testadas previamente. Com isso, só no laboratório de protótipo virtual houve economia de 65% de custos em relação a projetos anteriores. Com a tecnologia disponível foi possível que mais de 70% das simulações ocorressem virtualmente no Brasil (em segurança veicular, acústica e plataforma, por exemplo).

A digitalização também está no processo de montagem do carro. Recursos da indústria 4.0 como impressoras 3D e processos com alto nível de automação e inteligência artificial integram a produção do carro.





"Destaco o comprometimento das equipes em seguir o cronograma e manter o lançamento em meio à pandemia, pois mesmo durante a suspensão de atividades, um grupo de empregados permaneceu na fábrica focado no projeto Nivus, respeitando os novos protocolos de higiene e saúde, para cumprir o programa pré-estabelecido”, afirma o diretor da unidade de produção da Volkswagen Anchieta, Mário Rodrigues.

PRODUÇÃO TAMBÉM NA EUROPA

Desenvolvido no Brasil, o Nivus será exportado para países da América Latina. Um dos destaques do carro é sua central VW Play, que permitirá geração de receitas à montadora. A partir de 2021 o Nivus será produzido também em Pamplona, na Espanha.

Cerca de 30 pessoas do time da Espanha estão envolvidas no projeto e parte delas tem visitado as instalações no Brasil para conhecer de perto o desenvolvimento do Nivus.